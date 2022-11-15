فوز سابع تواليًا لسلتيكس يضعه في صدارة الشرقية

أضاف ماركوس سمارت 22 وآل هورفرود 12 مع 11 متابعة فيما ساهم تايتوم أيضًا بعشر متابعات ليحقق سلتيكس انتصاره الحادي عشر هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم.

أنهى بوسطن كل من الربعين الثاثي والثالث متأخرًا بفارق سبع نقاط، ولكنه تفوق 37-26 على أوكلاهوما في الاخير بمساهمة من ديريك وايت الذي دخل من مقاعد البدلاء مسجلا 16 نقطة.

قال المدرب جوز مازولا "أعتقد أن لاعبي الاحتياط قاموا بعمل رائع وجلبوا الطاقة" بعد أن ساهم أيضًا بايتون ريتشارد بـ10 نقاط وسرقتين للكرة.

وتابع "كنا بطيئين بعض الشيء في بداية المباراة ولكن في الشوط الثاني دخلنا وضغطتا على الكرة ما ساهم في تسجيلنا النقاط في الطرف الاخر من الملعب".

وارتقى بوسطن الى صدارة الشرقية على حساب ميلووكي باكس حامل اللقب إثر سقوطه على أرضه 121-106 أمام أتلانتا هوكس.

كان دي أندري هانتر الافضل في صفوف الفائز مع 24 نقطة فيما أحرز تراي يونغ 21 مع 9 تمريرات.

وكان اليوناني يانيس أنتيتوكومبو الافضل في الخاسر مع 27 نقطة و8 متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

في ميامي، سجل بام أديبايو 30 نقطة ليقود هيت الذي وصل سبعة من لاعبيه أقله الى عتبة العشر نقاط لفوز مثير وشاق 113-112 على ضيفه فينيكس صنز.



