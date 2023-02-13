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الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

فوز رابع توالياً لبوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية

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حقق بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية فوزه الرابع توالياً وكان على ممفيس غريزليز وصيف المنطقة الغربية 119-109 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أمسية شهدت إقامة مباراتين فقط بسبب نهائي "سوبر بول" في كرة القدم الأميركية بين كانساس سيتي تشيفس وفيلادلفيا ايغلز.

AFP

وتحقق فوز بوسطن من خلال اللعب الجماعي مع نجاح ثمانية لاعبين في تخطي حاجز العشر نقاط في حين لم يكن نجم الفريق جايسون تايتوم متألقا كعادته واكتفى بـ16 نقطة. وغاب عن بوسطن نجمه الآخر جايلين براون المصاب بكسر في وجنته إثر ارتطامه بزميله تايتوم، لكن ديريك وايت حل بدلاً منه وسجل 23 نقطة للفائز. أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جا مورانت مع 25 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

ونجح بوسطن في 21 رمية ثلاثية كما تفوق على منافسه في المتابعات (54 مقابل 34) ليخرج فائزاً في نهاية المباراة.

وأشاد مدرب بوسطن جو ماتزولا بالجهد التي بذله لاعبو الفريق وسط الإصابات الكثيرة التي تطال الفريق في الوقت الحالي مع غياب ماركوس سمارت ومالكولم بروغدون أيضاً وقال في هذا الصدد: "ارفع القبعة الى دكة البدلاء، لقد قاموا بعمل رائع واظهروا حرفية عالية".

ولم يظهر مدرب بوسطن أي قلق بشأن عدم فعالية تايتوم الذي كان سجل 41 نقطة في آخر مباراة له ضد تشارلوت هورنتس الجمعة بقوله: "قام تايتوم بعمل مذهل في آخر مباراتين وسجل في الأخيرة 41 نقطة. لم يكن يتطلع دائماً إلى التسجيل بل إلى مساعدة الفريق وقام بجهد دفاعي كبير في هذا الصدد".

وتابع: "النجوم الكبار لا يلقون الإشادة عندما يقومون بهذا الدور. أعتقد بأن هذا الأمر منح ثقة كبيرة للاعبين الآخرين لجعل فريقنا أكثر صلابة".

تقدم بوسطن بفارق 13 نقطة في الشوط الأول لكن غريزليز رد التحية في الربع الثالث مسجلاً 33 نقطة مقابل 21 لمنافسه ليدخل الربع الأخير متخلفا بفارق نقطة واحدة

وكانت الكلمة الأخيرة لبوسطن الذي ضرب بقوة في الربع الأخير مسجلاً 37 نقطة مقابل 28 لمنافسه ويخرج فائزاً. 

رابتورز ينتزع فوزاً مثيراً

وفي تورونتو، حقق فريق المدينة تورونتو رابتورز فوزاً مثيراً على ديترويت بيستونز 119-118 بفضل مساهمة فرد فانفليت الذي سجل 35 نقطة وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 28 نقطة بينها 22 في الشوط الثاني.

وتقدم تورونتو بفاق 14 نقطة لكن ديترويت قلص الفارق اواخر المباراة عندما سجل 13 نقطة مقابل 5 لمنافسه.

في المقابل، كان الكرواتي بويان بوغدانوفيتش أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 33 نقطة واضاف زميله اليك بوركس 21 نقطة. 
 

ممفيس غريزليز بوسطن سلتيكس الدوري الأميركي للمحترفين
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