فوز تاسع توالياً لووريرز

وحسم ويزاردز متصدر المنطقة الغربية فوزه الـ 34 (مقابل 14 خسارة) في الربع الأول بعد أن تقدم بفارق تسع نقاط (37-28)، قضم منها واشنطن نقطة في الربع الثاني (31-30)، لكن الضيف رفعه الى 12 نقطة بعدما أنهى الثالث 37-33.

وترك المدرب ستيف كير نجميه كوري وكيفن دورانت على مقاعد الاحتياط لفترة طويلة في الربع الأخير، فاستغل واشنطن الوضع وقلص الفارق 106-108 قبل ان يدفع بكوري من جديد في اللحظات الثمينة ليستقر الفارق أخيرا على 8 نقاط بعد نجاح واشنطن في إنهائه 26-22.

والفوز هو التاسع لووريز منذ بداية العام الحالي بعد هزيمة "فظة" بفارق نقطة واحدة ووقتين إضافيين أمام هيوستن روكتس 114-115، والثامن على التوالي للبطل خارج قواعده لتكون أكبر سلسلة لفريق هذا الموسم.

وقال كوري الذي سجل أكثر من 30 نقطة في أربع من المباريات الـ 6 الأخيرة، "ان نفوز خارج أرضنا، هذا أمر مهم عندما نخلق دينامية ما. هذا ضروري من أجل الفوز باللقب".

ولم يحتج راسل وستبروك لأكثر من 20 دقيقة لتحقيق "تريبل دابل" جديدة (10 أو أكثر في ثلاث من الفئات الاحصائية الأساسية الخمس)، ويقود بالتالي فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر الى الفوز على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 122-116، معززا موقعه في المركز الثالث لترتيب المنطقة الغربية (30 فوزا مقابل 18 خسارة).

وجاءت التمريرة الحاسمة العاشرة في بداية الربع الثالث لتعلن ال "تريبل دابل" الـ 119 في مسيرة وستبروك الذي أنهى المباراة مع 23 نقطة و17 متابعة و16 تمريرة حاسمة.

ولم تجنب عودة راجون روندو (15 نقطة و13 تمريرة حاسمة) الغائب منذ شهر وتحديدا منذ 25 كانون الأول/ديسمبر، فريقه لوس انجليس ليكرز الخسارة، وسقط على أرضه أمام مينيسوتا تمبروولفز 105-120.

ومني ليكرز بهزيمته العاشرة في 15 مباراة لعبها في غياب نجمه الجديد ليبرون جيمس المنتقل كليفلاند كافالييز بعد إصابته بالعضلات الضامة يوم عيد الميلاد في 25 كانون الأول أيضا.

ونال "الملك" جيمس أكبر نسبة تصويت ليكون مع جناح مليووكي باكس، متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام (34 فوزا و12 خسارة)، اليوناني يانيس انتيتوكونمبو قائدين لفريقي مباراة كل النجوم التي ستقام في 17 شباط/فبراير في تشارلوت بكارولاينا الشمالية.

وعزز بورتلاند ترايل بلايزرز موقعه في المركز الرابع للمنطقة الغربية بتحقيق الفوز 30 (مقابل 20 خسارة) على حساب مضيفه فينيكس صنز الأخير (11 مقابل 39) بفارق 14 نقطة 120-106.