فوز تاريخي لتورونتو رابتورز على غولدن ستايت ووريرز

واحتفل الكاميروني باسكال سياكام بعيده الـ27 ممطرًا سلة ووريرز بـ36 نقطة، الأعلى له هذا الموسم، ليلحق بووريرز المنقوص من نجميه ستيفن كوري ودرايموند غرين المصابين ثالث أسوأ هزيمة في تاريخه والسادسة في آخر سبع مباريات.

وقال ستيف كير مدرب ووريرز بعد المباراة "لقد رأيتم ما حصل. لقد تم تدميرنا. ليس هناك الكثير لأقوله. إنه أمر مهين لجميع المعنيين".

دخل رابتورز إلى المباراة إثر معاناة كبيرة حيث حقق فوزه الثاني فقط في مبارياته الـ15 الأخيرة واضعًا حد لسلسلة من أربع هزائم متتالية في المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية.

وقال سياكام بعد المباراة "الخسارة ليست أمراً جميلاً، وأي شيء يرفع المعنويات هو أمر جيد".

وأُعلن عن غياب كوري قبل ساعات من صافرة البداية بسبب إصابة في أسفل الظهر، بعد أن غاب عن خمس مباريات سابقة قبل أن يعود في آخر مواجهتين، فيما خسر ووريرز جهود غرين قبل فترة قصيرة من اللقاء بسبب إصابة في إصبعه.

وقال كير "أعتقد أنه بدون ستيف ودرايموند، افتقدنا لقائد عندما ساءت الأمور. لم نظهر رغبة في الصراع الذي كنا بحاجة إليه للخروج من القاع".

وسجل رابتورز 51 نقطة أكثر من ووريرز في الربعين الثاني والثالث وهو أكبر فارق نقاط في ربعين خلال مباراة في تاريخ الدوري.

وبعد أن وصل الفارق في إحدى المراحل إلى 61 نقطة، أصبح غولدن ستايت حامل اللقب أعوام 2015، 2017 و2018 رابع فريق في آخر 25 عامًا يتأخر بفارق 60 نقطة في مباراة في الدوري.

ويعاني ووريرز من أزمة خسارة الكرة "تورن أوفر" هذا الموسم حيث خسرها في 21 مناسبة في المباراة أثمرت عن 30 نقطة لرابتورز في المقلب الآخر.

وأردف كير "بصفتك مدربًا، تحاول قيادة فريقك في الموسم بأفضل طريقة ممكنة. لذلك هناك أوقات للمرح وأوقات للفرح، وهناك أوقات للحديث الجاد وأخرى للبحث عن الروح. هذا هو الوقت للبحث عن الروح بالتأكيد".

وتفوّق رابتورز 35-16 في الربع الثاني و46-14 في الثالث ليتقدم 108-56 مع نهايته.

47 نقطة لأنتيتوكومبو



في مكان آخر، سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 47 نقطة مسددًا 18 رمية ناجحة من 21 محاولة، إضافة إلى 12 متابعة ليقود ميلووكي باكس ثالث الشرقية للفوز 127-109 على بورتلاند ترايل بلايزرز.

كما قام أفضل لاعب في الـ"ان بي ايه" في الموسمين الماضيين بثلاثة تصديات في ثالث مباراة حقق خلالها 40 نقطة أقله هذا الموسم ليقود باكس إلى الانتصار على ترايل بلايزرز.

وساهم جرو هوليداي بـ22 نقطة و10 تمريرات حاسمة لميلووكي الذي حقق فوزه الثاني توالياً.

كان داميان ليلارد الأفضل من جانب بورتلاند مع 32 نقطة، فيما أضاف سي جاي ماكولوم 18 وسبع تمريرات حاسمة و18 نقطقة لروبرت كوفينغتون.

وكانت هذه أول هزيمة لترايل بلايزرز سادس الغربية بعد أربعة انتصارات تواليًا والثالثة فقط في آخر 10 مباريات.

إصابة كارلايل بكوفيد-19

في نيويورك، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 13 من نقاطه الـ26 في المباراة خلال الربع الأخير ليقود دالاس مافريكس للفوز على "نيكس" 99-86.

وغاب مدرب الضيوف ريك كارلايل عن المواجهة بعد أن جاءت نتيجة مسحة اختبار كوفيد-19 إيجابية رغم تلقيه اللقاح في كانون الثاني/يناير، حيث كان من المقرر أن يشرف على المباراه رقم 1500 في مسيرته التدريبية. وناب عنه مساعده جمال موسلي.

في بوسطن، سجل جايسون تايتوم 26 نقطة فيما أضاف جايلن براون 22 و11 متابعة ليقودا سلتيكس للفوز 118-102 على هيوستن روكتس.

وعزّز فينيكس صنز وصافته للمنطقة الغربية خلف يوتا جاز بفوزه على أوكلاهوما سيتي ثاندر 140-103.

وسجل كايل زوما 30 نقطة للوس أنجليس ليكرز حامل اللقب ليقوده للفوز 115-94 على ساكرامنتو كينغز مع استمرار غياب نجميه ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس، ليتعافى رابع الغربية خلف جاره كليبرز من سقوطه أمام باكس في المباراة السابقة.