فوز أوّل لكينغز منذ 17 عاماً وسيكسرز وسلتيكس ونيكس في المقدمة

ففي المباراة الأولى من سلسلة مواجهتهما في الدور الأول من المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين سجل فوكس 38 نقطة، فيما أضاف البديل ماليك مونك 32 ليتقدم كينغز الغائب عن "بلاي أوف" منذ عام 2006 بنتيجة 1-صفر.

وتقام المباراة الثانية من أصل سبع ممكنة في ساكرامنتو الإثنين.

وحسم مونك اللقاء برميتين حرتين في الوقت القاتل، في حين فشل نجم ووريرز ستيفن كوري (30 نقطة) برمية ثلاثية كانت كفيلة بفرض التمديد، علماً أنّ زميله كلاي تومسون سجل 21 نقطة.

وأضاف للفائز تري لايلز من على مقاعد البدلاء 16 نقطة، وساهم متصدر ترتيب المتابعات في الدوري الليتواني-الأميركي دومانتاس سابونيس في 12 نقطة و16 متابعة.



قال فوكس: "قدّم لاعبو الاحتياط مباراة كبيرة وقاموا بعمل رائع هذه الأمسية، وتحديداً ماليك وتري. لقد أشعلونا".

وأضاف: "كنا نعلم أننا يجب أن نخرج ونكون أقوياء من الناحية البدنية، محاولة عدم ارتكاب الأخطاء لأن هذا ربما يكون أفضل فريق (ووريرز) من ناحية الرميات الحرة في الدوري، والفوز بفضل الدفاع كما تمكنا من إيقاف المنافس في لحظات مهمة".

إمبيد وهاردن يضعان سيكسرز في المقدمة



في المنطقة الشرقية، وضع لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد وجيمس هاردن فريقهما فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المقدمة بفوزه على ضيفه بروكلين نتس 121-101 في المباراة الأولى من سلسلة مواجهتهما في الدور الأول من "بلاي أوف".

سجل إمبيد 26 نقطة وأضاف هاردن 23، بينها 21 من سبع ثلاثيات، مع 13 تمريرة حاسمة ضد فريقه السابق في لقاء حقق خلاله سيكسرز رقماً قياسياً بعدد الثلاثيات بعدما سجل 21 سلة من خارج القوس من أصل 43 محاولة، مستغلاً على أكمل وجه أفضلية الملعب التي حققها في الموسم المنتظم بحلوله ثالثاً في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس وبوسطن سلتيكس.



وقال هاردن بعد الفوز على الفريق الذي دافع عن ألوانه لمدة عام قبل الانضمام لسيكسرز في شباط/فبراير 2022، إن "الليلة كانت جيدة بالنسبة لنا. سنشاهد شريط المباراة. المباراة الثانية ستكون أصعب مباراة لنا في السلسلة. سنكون مستعدين لها".

وتقام المباراة الثانية من أصل سبع ممكنة على أرض سيكسرز بعد يومين.

وبات هاردن أول لاعب في تاريخ سيكسرز يسجل 20 نقطة على الأقل مع 10 تمريرات حاسمة أو أكثر و5 محاولات ناجحة أو أكثر من خارج القوس في مباراة واحدة.

وتابع نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس السابق: "كل ما أحاول فعله هو التأثير على المباراة استحواذ تلو الآخر. إنها الأدوار الإقصائية. الأمور لا تسير بالقدر الذي تريده في الاتجاه الذي ترغب به. يتوجب عليك مواصلة الضغط، مواصلة القتال وأنا سعيد لتحقيق الفوز".

وفي ظل الرقابة الدفاعية اللصيقة، عمل إمبيد، أفضل هداف في الموسم المنتظم بمعدل 33.1 نقطة في المباراة الواحدة، على منح زملائه فرصة الوصول الى سلة نتس مستغلاً في الوقت ذاته الاخطاء المرتكبة ضده على أكمل وجه بعدما نجح في جميع محاولاته الـ11 من خط الرميات الحرة.

وأنهى سيكسرز الشوط الأول متقدماً 67-58 بعدما سجل رقماً قياسياً في تاريخ النادي من حيث عدد الثلاثيات في شوط واحد حيث نجح في 13 محاولة من خارج القوس.

ورغم سعادته بهذا الانتصار السهل إلى حد كبير في لقاء وصل خلاله الفارق لصالح سيكسرز 25 نقطة ولم يتقدم فيه نتس في أي مناسبة منذ صافرة البداية، شدد هاردن على ضرورة المحافظة على التركيز مضيفاً "ستكون هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة. تفوز بمباراة وتخسر أخرى. يجب المحافظة على رباطة جأشنا والنظر إلى الصورة الأكبر" أي التأهل إلى الدور الثاني وما بعده.

ورغم تسجيله 30 نقطة وإنهائه اللقاء كأفضل مسجل فيه بثلاثين نقطة، عجز ميكال بريدجز عن تجنيب فريقه الهزيمة بعدما اكتفى بسبع نقاط في الشوط الثاني.



تألق براون-تايتوم



وبدوره، فاز بوسطن سلتيكس على أتلانتا هوكس 112-99 بفضل تألق الثنائي جايلن براون (29 نقطة و12 متابعة) وجايسون تايتوم (25 نقطة و11 متابعة)، وتقدم عليه في سلسلة مواجهتهما في الدور الأول من "بلاي أوف".

وخاض براون اللقاء على ملعب "تي دي غاردن" وهو يعاني من إصابة في أصابعه، كما ارتدى قناعاً للحماية بسبب كسر في وجهه.

قال براون عقب فوز فريقه: "يجب أن أخرج وأن أكون مستعداً للعب".



وأضاف صاحب 3 تمريرات حاسمة "فريقي يعتمد عليّ. مدينتي تعتمد عليّ. أنا لا أقدم أي أعذار. أخرج وألعب الكرة".



نيكس يسقط كافالييرز

وعلى ملعب "روكيت مورتغايدج فيلدهاوس" في كليفلاند، فاجأ نيويورك نيكس مضيفه كافالييرز بفوزه عليه 101-97.

وتألق في صفوف الفائز جالن برونسون الذي أنهى اللقاء مع 27 نقطة، منها 21 في الشوط الثاني، فيما برز في صفوف الخاسر دونوفان ميتشيل الذي سجل 38 نقطة ومرر 8 كرات حاسمة.

وحسم نيكس المباراة لصالحه بعدما نجح يولياس راندل (19 نقطة و10 متابعات) في التقاط كرة فشل برونسون في تسجيلها، كما نفذ كوينتين غريمز رميتين حرتين في الوقت القاتل.



قال برونسون: "لقد استمروا في القتال. حافظنا على رباطة جأشنا. لعبنا على امتداد الملعب، ونجحنا في إيقافهم عن التسجيل. واصلنا القتال، وظللنا متماسكين معاً وبقينا على أهبة الاستعداد".