غياب دورانت يتواصل وكير لن يتسّرع بإعادته

وأضاف كير أن خسارة المباراة الأولى ضد تورونتو رابتورز لن تدفعه إلى التسرع في إعادته الى أرض الملعب.

وأبعدت إصابة في ربلة الساق اليمنى دورانت عن المباريات الست الأخيرة لفريقه، وتحديدا منذ المباراة الخامسة ضد هيوستن روكتس في نصف نهائي المنطقة الغربية. وفي غيابه، حسم الفريق السلسلة (4-2)، قبل أن يكستح بورتلاند ترايل بلايزرز في نهائي المنطقة 4-صفر، ويبلغ النهائي ليخسر المباراة الأولى ضد مضيفه تورونتو 118-109 الخميس.

وقبل المباراة الثانية التي تقام ليل الأحد على ملعب تورونتو أيضا، أكد ووريرز بطل الموسمين الماضيين والباحث عن لقبه الرابع في آخر خمسة مواسم، أن دورانت الذي بلغ معدل تسجيله في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" هذا الموسم 34,2 نقطة، سيغيب عن صفوفه للمباراة الثانية.

وقال كير "كيفن لن يلعب الأحد (...) من شبه المستحيل بالنسبة إليه أن يلعب الأحد".

ويأمل دورانت (30 عاما) والذي اختير أفضل لاعب في الدور النهائي في الموسمين الماضيين، في أن يتمكن من العودة الى صفوف الفريق ومساعدته على التتويج باللقب للموسم الثالث تواليا، لاسيما وأنه سيصبح في نهاية الموسم لاعبا حرا لانتهاء العقد الذي يربطه مع غولدن ستايت.

ولم يقدم كير اليوم أي جدول زمني متوقع لعودة دورانت، مؤكدا أنه "لا يزال يتحسن (...) عندما يصبح جاهزا للعب سيلعب. هذه هي مقاربتنا"، مشددا على ضرورة أن يشارك في تمرين كامل على الأقل قبل العودة.

وأكد المدرب أن خسارة المباراة الأولى لن تدفع الجهاز الفني للتسرع في إعادة دورانت، موضحا "هو لا يعاني من ألم في الركبة أو أمر ما في الكاحل وقادر على اللعب على رغم الوجع. إصابته معقدة. تجدد الإصابة في ربلة الساق سيعني نهاية موسمه".

وتابع "يجب أن ننتظر. عندما يصبح جاهزا للعب سنناقش لمعرفة الوقت الذي يمكن أن يخوضه على أرض الملعب".

من جهة أخرى، أشار كير إلى أن أفضل لاعب في نهائي 2015 أندري إيغودالا سيشارك على الأرجح في المباراة الثانية، بعد معاناته من إصابة في الساق اليسرى في مباراة الخميس ضد تورونتو.

وأوضح "يبدو أن الأمر يسير على ما يرام (...) تحدثت إليه وأكد أن شعوره جيد جدا".