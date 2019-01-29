غولدن ستايت يواصل بسط سيطرته على الـ NBA

وسجل كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 26 نقطة بينها 6 ثلاثيات ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل 200 رمية ثلاثية على الأقل في سبعة مواسم متتالية.

وضرب كوري بقوة في بداية المباراة وسجل 23 نقطة قبل نهاية الشوط الأول ليضع فريقه على سكة الفوز الحادي عشر على التوالي، وهو رقم قياسي هذا الموسم، والخامس توالياً في مبارياته الخمس الأخيرة خارج قواعده.

وأشاد مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيف كير بإنجاز فريقه، وقال "حقاً إنها أفضل طريقة لإنهاء سلسلة" 5 مباريات خارج القواعد، مضيفاً "كنت قلقاً قليلاً قبل المباراة. الجميع يرغبون في العودة إلى البيت، لكننا أنهينا الجولة بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع "وجدنا إيقاعنا ونحن في وضع جيد، يجب فقط أن نواصل اللعب هكذا".

واستعاد غولدن ستايت توازنه بعد بداية موسم صعبة فحقق فوزه الـ36 في 50 مباراة وعزّز صدارته في المنطقة الغربية.

وفضلاً عن تألق كوري الذي حقق 6 متابعات و3 تمريرات حاسمة في 27 دقيقة، برز لاعب الارتكاز ديماركوس كازنس الذي خاض مباراته الخامسة فقط بعد غياب فترة طويلة بسبب إصابة في وتر أخيل، بتسجيله 22 نقطة في 25 دقيقة.

وسقط كازنس بقوة على الأرض إثر خطأ ارتكبه مايلز تورنر في الربع الأول، وقال شارحاً نهوضه البطيء بعد السقوط "لم أتعرض إلى إصابة، لكنني شعرت بالفزع أكثر بسبب السقوط".

واكتفى النجم كيفن دورانت بتسجيل 16 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة في نصف ساعة من اللعب، وهي الغلة ذاتها التي سجلها كلاي طومسون في 32 دقيقة، فيما أراح كير نجمه درايموند غرين.

وسجل تورنر 16 نقطة مع 6 متابعات وكان الأفضل في صفوف إنديانا بيسرز الذي افتقد خدمات صانع ألعابه فيكتور أولاديبو الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب خضوعه لعملية جراحية لاصلاح الوتر المتضرر في قدمه اليمنى بسبب إصابته الأربعاء الماضي.

وتعرض أولاديبو المولود لأب سيراليوني وأم نيجيرية، للاصابة عندما كان يدافع عن منطقة فريقه في وجه الكاميروني باسكال سياكام في نهاية الربع الثاني من المباراة التي فاز فيها بايسرز على تورونتو رابتورز 110-106.

وأولاديبو البالغ 26 عاماً هو أفضل مسجل لبايسرز بمعدل وسطي 19.2 نقطة في المباراة مع 5.6 متابعات و5.2 تمريرات حاسمة.

ولم يجد بوسطن سلتيكس أي صعوبة في الفوز على ضيفه بروكلين نتس 112-104 رغم غياب نجمه كايري إيرفينغ الذي تعرض لإصابة في وركه الأيسر في المباراة التي خسرها أمام غولدن ستايت السبت.