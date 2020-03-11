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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

غولدن ستايت يواجه بروكلين من دون مشجعين

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أعلن نادي غولدن ستايت ووريرز الأربعاء أن مباراته ضد ضيفه بروكلين نتس المقررة الخميس ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ستقام من دون جمهور بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

AFP

وستكون هذه المباراة الأولى التي تقام في دوري الـ "ان بي ايه" خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، في ظل تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أثّر سلبا على العديد من الأحداث الرياضية حول العالم.

وأوضح غولدن ستايت في بيان عبر موقعه الالكتروني "بسبب المخاوف المتزايدة بشأن انتشار فيروس كورونا، وبالتشاور مع سلطات مدينة سان فرانسيسكو، ستقام مباراة الغد ضد نتس في قاعة تشايس سنتر من دون مشجعين"، على أن يتم التعويض ماليا على المشجعين الحاملين تذاكر.

وأضاف ووريرز المتوج بطلا لدوري المحترفين ثلاث مرات في المواسم الخمسة الماضية، أن كل النشاطات المقررة في قاعته حتى 21 آذار/مارس سيتم إرجاؤها أو إلغاؤها.

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