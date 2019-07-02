غولدن ستايت يسحب قميص دورانت

ونشر لاكوب بياناً جاء فيه "اليوم، وبينما يبدأ فصلاً جديداً من مسيرته الرائعة، أردنا أن نشكر كيفن دورانت على مساهمته، لكونه جزءاً من سلسلة من الأكثر غزارة (بالألقاب) في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين، نود أن نتمنى له الأفضل في طريقه إلى قاعة المشاهير".

وتابع "طالما بقيت أحد مالكي هذا الفريق، لن يرتدي أي لاعب قميص الرقم 35 في ووريرز".

وانضم دورانت (30 عاماً) إلى فريق بروكلين نتس بعقد انتقال حر حيث يتوقع أن تكون قيمة هذه الصفقة 164 مليون دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، وسيلعب إلى جانب كايري إيرفينغ ودي أندري جوردان، ما يجعل من نتس أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب الموسم المقبل.

ورفض دورانت في وقت سابق هذا الشهر تفعيل العام الأخير من العقد الذي كان يربطه بغولدن ستايت، والذي كان من المتوقع أن يتقاضى بموجبه 31,5 مليون دولار.

وانضم دورانت إلى غولدن ستايت في صيف عام 2016، وساهم في قيادته إلى إحراز لقب الدوري مرتين (2017 و2018)، قبل أن يخسر في نهائي 2019 أمام تورونتو رابتورز، علماً بأن اللاعب تعرض لقطع في وتر أخيل في السلسلة النهائية ضد رابتورز، وهي إصابة يتوقع أن تبعده عن الملاعب لكامل الموسم المقبل.

ولم يخض نجم ووريرز سوى تسع مباريات في الأدوار الإقصائية "البلاي أوف" بسبب إصابة في ربلة الساق في نصف نهائي المنطقة الغربية ضد هيوستن روكتس، و12 دقيقة فقط في النهائي أمام رابتورز.

وبلغ معدل دورانت في الدوري 26 نقطة مع 6,4 متابعات و5,9 تمريرات حاسمة، وقد رفع أرقامه إلى 32,3 نقطة و7,7 متابعات في "البلاي أوف".