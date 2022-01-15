غولدن ستايت يستعيد توازنه ويسقط شيكاغو على أرضه

على ملعب "يونايتد سنتر"، برز الكندي أندرو ويغينز (21 نقطة) مع الفائز وأضاف نجم صناعة اللعب ستيفن كوري 19 نقطة، ليعوّض غولدن ستايت سقوطه أمام ميلووكي باكس حامل اللقب 118-99 الخميس، عندما مني بخسارة رابعة في آخر خمس مباريات.

قال كوري "إذا كنت فريقاً جيداً تحدث لك أمور جيدة، وعادة تكون قادراً على النهوض".

وأضاف للفائز الروكي الكونغولي الديموقراطي جوناثان كومينغا 25 نقطة وجوردان بول 22، ليحقق غولدن ستايت فوزه العاشر توالياً على بولز، بينها 5 توالياً في شيكاغو.

وقال مدرب غولدن ستايت ستيف كير "خرجنا مصمّمين"، ليحتل فريقه (31 فوزاً-11 خسارة) المركز الثاني في الغربية وراء فينيكس صنز (32-9)، وبولز (27-13) صدارة الشرقية أمام ميامي هيت (27-15).

في المقابل، مني بولز بصفعة ثانية بعد خسارته الكبيرة أمام بروكلين قبل أمسيتين.

وفي ظل غياب المهاجم ديريك جونز لإصابة بتمدّد في ركبته اليمنى، تعرّض أحد نجوم بولز زاك لافين للإصابة في ركبته اليمنى مطلع اللقاء.

وكان المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش (19 نقطة و14 متابعة) أفضل مسجلي بولز وأضاف كوبي وايت 20 وديمار دي روزان 17.

وأطلقت جماهير بولز صافرات الاستهجان ضد لاعبي الفريق بعد تخلفهم 47-78 بين الشوطين، قبل أن يتعرّضوا لأقسى خسارة لهم هذا الموسم.

بدوره، لعب غولدن ستايت دون نجمه العائد من اصابة طويلة كلاي تومسون، وذلك لمنحه قسطاً من الراحة. أراد المدرب كير عدم اشراكه في مباراتين توالياً، بعد سلسلة من الاصابات في ركبته وكاحله ابعدته سنتين ونصف وكادت تقضي على مسيرته.

دونتشيتش يوقف ممفيس

وفي ممفيس، حقق السلوفيني لوكا دونتشيتش الـ"تريبل دابل" الرابع له هذا الموسم، عندما أوقف فريقه دالاس مافريكس أفضل سلسلة انتصارات لممفيس غريزليز (11) بالفوز عليه 112-85.

سجّل دونتشيتش 27 نقطة، 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة، رافعاً رصيده إلى 30 تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية).

أضاف تيم هاردواي جونيور 16 نقطة وجايلن برونسون 15 و9 تمريرات حاسمة لدالاس الفائز سبع مرّات في آخر ثماني مباريات.

وصنع دالاس فارقاً كبيراً أمام خصمه في الشوط الثاني بلغ 62 نقطة مقابل 30.

وفيما سجّل النجم جا مورانت 19 نقطة و8 تمريرات حاسمة، مُني فريقه ممفيس بأوّل خسارة له منذ 23 كانون الأول/ديسمبر أمام غولدن ستايت ووريرز 104-113.

إمبيد يحلّق

وحمل الكاميروني جويل إمبيد عبئاً هجومياً كبيراً عندما سجل 25 نقطة و13 متابعة، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 111-99، محققاً فوزه الثامن في تسع مباريات.

وكان إمبيد على بعد 5 نقاط من انهاء مباراته التاسعة توالياً برصيد 30 نقطة أو أكثر والتي كانت ستحطم الرقم القياسي للفريق باسم العملاقين السابقين ويلت تشامبرلاين وألن أيفرسون.

وأضاف تايريز ماكسي 23 نقطة، توبياس هاريس 17 وسيث كوري 17 لفيلادلفيا الذي عوّض خسارته أمام تشارلوت هورنتس 98-108، الأربعاء بعد سبعة انتصارات متتالية.

ولدى سلتيكس، سجّل جايلن براون 21 نقطة وجايسون تايتوم 20 و11 متابعة، فيما أضاف البديل بايتون بريتشارد 17 نقطة وروبرت وليامس 12 نقطة و14 متابعة.

وفي إنديانابوليس، سجل ديفن بوكر 22 من نقاطه الـ35 في الربع الثالث وأضاف ديأندري أيتون 27 نقطة و12 متابعة، ليقودا الزائر فينيكس صنز إلى الفوز على إنديانا بايسرز 112-94.

وزرع بوكر ست رميات ثلاثية، معادلة أفضل رصيد له، ليقود فينيكس إلى فوز خامس في آخر ست مباريات.

وفي ميامي، قاد العائد من إصابة جيمي باتلر (23 نقطة و10 تمريرات حاسمة) فريقه هيت إلى الفوز على أتلانتا هوكس 124-118.

واضاف لميامي، وصيف الشرقية، تايلر هيرو (24 نقطة) ليحقق فوزه الرابع توالياً، فيما كان تراي يونغ (24 نقطة و9 تمريرات حاسمة) الأفضل مع هوكس صاحب المركز الثاني عشر في الشرقية.

