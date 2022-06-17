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الدوري الأميركي للمحترفين

غولدن ستايت ووريرز يتوج بلقب الدوري الأميركي للمحترفين

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توج فريق غولدن ستايت ووريرز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لعام 2022 عقب فوزه على بوسطن سلتيكس بأربعة انتصارات مقابل فوزين في الدور النهائي من البطولة.

AFP

إنجاز ووريرز جاء عقب تغلبه على سلتيكس في المواجهة السادسة بـ103 مقابل 90 صباح الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.

والفريق الذي يتمكن من تحقيق أربعة انتصارات أولاً في الدور النهائي هو الذي يتوج بلقب الـNBA.

وكان الدور النهائي افتتح بتفوق سلتيكس في المباراة الأولى (120-108) قبل أن يتعادل ووريرز بفوزه في المواجهة الثانية (107-88) ثم أخذ سلتيكس الأسبقية مجدداً بفوزه في المواجهة الثالثة (116-100) فانتفض ستيفن كوري ورفاقه محققين الفوز في المواجهتين الرابعة والخامسة على التوالي (107-97) ثم (104-94).

واللقب هو السابع في تاريخ غولدت سايت بعد أعوام (1947-1956-1975-2015-2017-2018).

وسيطر غولدن ستايت على المواجهة السادسة والختامية التي أقيمت في معقل بوسطن سلتيكس فتفوق في الربع الأول (27-22) وفي الربع الثاني (27-17) فيما كان التفوق لبوسطن فقط في الربع الثالث (22-27) قبل أن يعود كوري ورفاقه ويختتمون المباراة بقوة بحسم الربع الرابع لصالحهم (27-24).

غولدن ستايت ووريرز بوسطن سلتيكس الدوري الأميركي للمحترفين
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