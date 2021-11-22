غولدن ستايت ووريرز وشيكاغو بولز يعززان صدارتهما

وقاد جودران بول (33 نقطة) والكندي أندرو ويغينز (30) ووريرز الى الفوز الرابع تواليًا، فيما اكتفى النجم ستيفن كوري بـ12 نقطة ومحاولة ثلاثية واحدة ناجحة من أصل 6.

في شيكاغو كان ديمار ديروزان الأفضل مع 31 نقطة فيما أضاف زاك لافين 21.

ورفع وصيف الغربية فينيكس صنز رفع عدد انتصاراته المتتالية الى 12 بفوزه 126-97 على دنفر ناغتس بقيادة كاميرون جونسون (22 نقطة) ودي أندري أيتون (21).

إلى ذلك، قاد بول جورج لوس أنجليس كليبرز للفوز 97-91 على ضيفه دالاس مافكريس المنقوص من نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش للمباراة الثالثة تواليًا بسب مشاكل في الركبة والكاحل، بتسجيله 29 نقطة ليعود الى الانتصارات بعد هزيمتين.

وأضاف ريجي جاكسون 23 نقطة لكليبرز، بينها أربع ثلاثيات، فيما حقق الكرواتي إيفيتسا زوباتس خامس "دابل دابل" هذا الموسم مع 16 نقطة و10 متابعات.

أما من جانب دالاس الذي مني بالهزيمة الثالثة تواليًا، كان اللاتفي كريستابس بورزينغيس الأفضل مع 25 نقطة وثماني متابعات، وأضاف جايلن براون 20 مع 8 تمريرات حاسمة.

ويلتقي الفريقان مجددًا في لوس أنجليس الثلاثاء.