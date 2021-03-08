غريفين في طريقه إلى الانضمام لبروكلين نتس

وأكدت شبكة "إي إس بي إن" استنادا إلى سام غولدفيدر، وكيل أعمال غريفين، أن الأخير الذي فسخ عقده مع ديترويت بيستونز "توصل إلى اتفاق مع نتس للدفاع عن ألوانه حتى نهاية الموسم".

وحظي غريفين (32 عاماً) الذي لم يلعب منذ 12 شباط/فبراير الماضي، باهتمام كبار الأندية في الدوري، لكنه اختار الانضمام إلى بروكلين نتس وبالتالي اللعب إلى جوار الثلاثي كيفن دورانت وكايري إرفينغ وجيمس هاردن.

وانضم غريفين الذي اختير لمباراة كل النجوم ست مرات، إلى ديترويت بيستونز عام 2017 قادماً من لوس أنجليس كليبرز، وبلغ معدله معه 24,5 نقطة و5,4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة في موسمه الثاني معه، لكنه تعرض لسلسلة من الاصابات واكتفى بخوض 18 مباراة فقط في الموسم الثالث.

وبعدما تخلص من مشاكله البدنية في الموسم الحالي، خاض 20 مباراة بمعدل 12,3 نقطة و5,2 متابعات في الواحدة.

يذكر أن غريفين كان الاختيار الأول لكليبرز في درافت عام 2009 لكنه لم يلعب معه في موسمه الاول بسبب الإصابة، قبل أن يبدأ مشواره معه موسم 2010-2011 دون أن ينجحا معاً في تخطي الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية.

خاض 642 مباراة في الدوري حتى الآن بمعدل 21,4 نقطة و8,7 متابعات.

