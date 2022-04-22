غريزليز يقلب الطاولة على تيمبروولفز

تخلف غريزليز 26 نقطة في الربع الثاني و25 قبل 3:10 دقائق من نهاية الثالث، إلا أنه عاد إلى أجواء اللقاء في مينيابوليس ليصعق منافسه بتسجيله 37 نقطة مقابل 12 في الربع الأخير، ويعادل رابع أكبر عودة في تاريخ الـ "بلاي أوف".

سجل ديزموند باين 26 نقطة وأضاف براندون كلارك 20، منها 12 في الربع الرابع، من على مقاعد البدلاء.



ورغم أنه لم ينجح سوى في خمس تسديدات من أصل 18 من داخل القوس، إلا أن جان مورانت أنهى اللقاء مع "تريبل-دابل" بتسجيله 16 نقطة إلى 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

عند الفريق الخاسر، تألق دانجيلو راسل بتسجيله 22 نقطة، إلا أنه فشل في تسديداته الثلاث من المسافة القريبة في الربع الأخير، في حين قيدت الأخطاء التي ارتكبها زميله كارل-أنتوني تاونز والدفاع الصلب من غريزليز مجهوده في الملعب ليكتفي بـ 8 نقاط فقط.



ووريرز يتابع انتصاراته



في دنفر، بات غولدن ستايت ووريرز على مشارف التأهل إلى الدور الثاني بفوزه الثالث توالياً على مضيفه دنفر ناغتس 118-113.

سجل ستيفن كوري وجوردان بول 27 نقطة لكل منهما وأضاف كلاي تومسون 26 لووريرز، فيما نجح درايموند غرين (6 نقاط و10 تمريرات حاسمة) في سرقة الكرة قبل 34:7 ثانية من النهاية، ليختم غولدن ستايت اللقاء على وقع تسجيله 9 نقاط مقابل 2 لمضيفه.

وتألق في صفوف الخاسر أفضل لاعب في الموسم العادي الموسم الماضي الصربي نيكولا يوكيتش مع 37 نقطة و18 متابعة.

وفرّط ناغتس بتقدمه 111-109 بفضل يوكيتش قبل 3:20 دقائق من صافرة النهاية، في حين أحكم ووريرز قبضته على الدفاع ليمنع منافسه من التسجيل في 6 محاولات.



مافريكس يتقدم



في سولت لايك سيتي، فاز دالاس مافريكس على مضيفه يوتا جاز 126-118 ليتقدم 2-1.

تألق في صفوف الفائز جالن برونسون مع 31 نقطة، وأضاف سبنسر دينويدي 20، منها 10 في الربع الأخير، وماكسي كليبر 17، فيما غاب مجدداً نجمه العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش المصاب بتمدد في ربلة الساق.

وبرز دونوفان ميتشل في صفوف يوتا بتسجيله 32 نقطة، منها 28 في الشوط الثاني، ليسمح لفريقه بتقليص الفارق إلى نقطة مع ثلاثية مايك كونلي قبل 6:24 دقائق من النهاية، إلا أنه لم ينجح في أخذ الأفضلية.

