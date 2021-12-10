غريزليز يفسد ليلة "الملك" ليبرون جيمس



على ملعب "فيديكس فوروم"، أحرز جارين جاكسون 25 نقطة وديزموند باين 23، ليقودا غريزليز رابع المنطقة الغربية إلى الخروج بانتصار مهم على حساب بطل الـ 2020، حيث استفاد أصحاب الأرض من خسارة ليكرز للكرة في 22 مناسبة خلال اللقاء (تورن أُوفر).



ورغم غياب نجم غريزليس جا مورانت وصخرة الدفاع ديلون بروكس، إلا أنّ ليكرز الذي يحتل المركز السادس في ترتيب المنطقة الغربية، فشل في تحقيق فوزه الثاني تواليًا بعدما كان تخطى بوسطن سلتيكس أخيرًا 117-102.



وكان جيمس أفضل لاعبي فريقه بتسجيله 20 نقطة مع 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، فيما أضاف زميله أنتوني ديفيس 22 نقطة.



وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل عن خسارة فريقه: "معركتنا الأكبر، ومشكلتنا الأكبر هذا العام هي الثبات. عندما نخطو خطوة إلى الأمام، نعود من بعدها إلى الوراء، قدمنا أداءً مخيّبًا. يجب أن نجد نجد حلاً لهذه الأمور".

ورأى جيمس أنّ الكرات الضائعة التي ارتكبها فريقه أدّت إلى 27 نقطة لمصلحة غريزليز، وهو ما كان محورياً في اللقاء.



وأضاف: "الليلة قتلتنا الكرات الضائعة. كنا نقوم بعمل رائع في المباريات السبع الأخيرة حيث بلغ معدلنا 12.5 كرة ضائعة فقط بالمباراة الواحدة. أما الليلة فقد ارتكبنا 22 وتسبّبت بتلقينا 27 نقطة".



غوبير يردُّ على المستخفين به



في فيلادلفيا، عزّز يوتا جاز مركزه الثالث في المنطقة الغربية بعد فوزه الصريح على مضيفه سفنتي سيكسرز 118-96 بفضل تألق لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير الذي ردَّ على المستخفين بقدراته بتسجيله 17 نقطة مع 21 متابعة، مساهمًا بشكل أساسي في الفوز السادس توالياً لفريقه.



وجاء تألق الفرنسي بعد الذي صدر الأربعاء عن لاعبي مينيسوتا تمبروولفز باتريك بيفرلي وأنتوني إدواردز بحق أفضل مدافع في الدوري ثلاث مرات، حيث اعتبرا بعد خسارة فريقهما أمام جاز بأن الفرنسي غير قادر على مواجهة أفضل لاعبي الدوري رجلاً لرجل.



وبرز في صفوف جاز أيضاً دونوفان ميتشل بتسجيله 22 نقطة، وهو واحد من بين ثمانية لاعبين في صفوف فريقه تمكنوا من تسجيل 10 نقاط أو أكثر في اللقاء.



من جانب سفنتي سيكسرز، سجّل لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد 19 نقطة مع ثماني متابعات، إلا أنّ 11 نقطة من رصيده أتت في الربع الاول، حيث عانى إمبيد من اوجاع في قدمه اليمنى، فاضطر إلى التوجه نحو غرفة الملابس خلال النصف الثاني من اللقاء قبل أن يعود لإكماله.



وفاز سان أنتونيو سبيرز على دنفر ناغتس 123-111 بفضل الأداء الجماعي حيث تمكن خمسة لاعبين من سبيرز من تسجيل أكثر من 10 نقاط. وكان ديريك وايت أفضل مسجّل لسبيرز بـ 23 نقطة وأضاف إليه لوني ووكر 21 نقطة وديجونتي موراي 20 نقطة مع 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة.



