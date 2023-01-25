عودة موفّقة ليوكيتش وهيت يُسقط سلتيكس

في نيو أورليانز، لم يظهر يوكيتش أي تأثر بالإصابة العضلية التي أبعدته عن المباراتين الماضيتين، وذلك بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة الخامسة عشرة هذا الموسم بعد تسجيله 25 نقطة مع 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وسجل يوكيتش سلة التقدم والفوز الرابع والثلاثين لمتصدر المنطقة الغربية في آخر 16.9 ثانية من اللقاء، مستفيداً من انشغال بيليكانز في الدفاع على زميله جمال موراي الذي مرر الكرة للصربي، فكان الأخير على الموعد لمنح الضيوف الانتصار في لقاء سيطروا على معظم فتراته وحتى أن الفارق وصل إلى 19 نقطة قبل أن يعود صاحب الأرض من بعيد في الربع الأخير.

وبعدما كان متخلفاً طيلة الشوط الثاني، وجد بيليكانز نفسه في المقدمة 98-97 قبل 39.9 ثانية على النهاية، لكن يوكيتش أعاد ناغتس إلى المقدمة وألحق بأصحاب الأرض الذين حصلوا على ثلاث فرص لخطف الفوز من دون أن يستثمروها، الهزيمة الخامسة توالياً والثانية والعشرين هذا الموسم.

وقال يوكيتش بعد اللقاء الذي تألق فيه موراي أيضاً بتسجيله 25 نقطة، إنه "سعيد وحسب بالفوز. الجوائز الشخصية لا تعني شيئاً حقاً"، كاشفاً أن إصابته العضلية "ليست بالشيء الخطير، وبالتالي آمل أن تكون الأمور على ما يرام".

وفي ميامي، عزز بام أديبايو حظوظه بأن يتم اختياره كأحد البدلاء في مباراة كل النجوم "أول ستار" المقررة في 19 الشهر المقبل في سولت لايك سيتي، وذلك بقيادته هيت لإسقاط سلتيكس 98-95 بعدما سجل 30 نقطة، بينها سلة التقدم في آخر 20.4 ثانية، إضافة إلى 15 متابعة.

ولن يكون أديبايو ضمن تشكيلة الأساسيين لمباراة "أول ستار" بحسب تصويت الجمهور، لكن الفرصة قائمة أمامه كي يتم اختياره من مدربي فريقي المباراة التقليدية السنوية ضمن البدلاء.

وعاد أديبايو بالذاكرة إلى نهائي المنطقة الشرقية الموسم الماضي والذي خسره فريقه أمام سلتيكس 3-4، قائلاً "وجهوا لنا صافرات الاستهجان العام الماضي في نهائي المنطقة الشرقية وأعتقد أن الكثير من شباننا ما زالوا متأثرين بذلك".

وبعدما كان متخلفاً بفارق 10 نقاط، سجل هيت 15 نقطة متتالية في الربع الأخير من دون أي رد للضيوف في طريقه لحسم انتصاره السابع والعشرين للموسم بعد أداء دفاعي لافت في الحصة الأخيرة التي اكتفى فيها الضيوف بتسجيل 13 نقطة فقط، في أدنى مردود هجومي لهم خلال ربع واحد هذا الموسم.

وكان جيسون تايتوم (31 نقطة مع 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة) وديريك وايت (23 نقطة) أفضل لاعبي سلتيكس التي أنهى الشوط الأول متقدماً 58-50 ثم الربع الثالث 82-75 قبل أن يتراجع أداؤه كثيراً في الربع الأخير، ما أدى إلى هزيمته الرابعة عشرة في 49 مباراة هذا الموسم.

وفي المباريات الأخرى، فاز واشنطن ويزاردز على دالاس مافريكس 127-126، لوس أنجليس كليبرز على جاره لوس أنجليس ليكرز 133-115، فينيكس صنز على تشارلوت هورنتس 128-97، نيويورك نيكس على كليفلاند كافالييرز 105-103، وإنديانا بايسرز على شيكاغو بولز 116-110.