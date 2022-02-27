عودة إيرفينغ الموفقة تقود بروكلين نتس لاقتناص الفوز من معقل باكس

وكانت مباراة السبت الأولى لإيرفينغ على ملعب باكس منذ أن تعرض لالتواء في كاحله الأيمن خلال المباراة الرابعة من الدور الثاني لـ"بلاي أوف" المنطقة الشرقية الموسم الماضي، ما أدى الى غيابه عما تبقى من السلسلة، وهو الأمر الذي أدى إلى عودة باكس من بعيد بعدما كان متخلفاً 0-2، للفوز 4-3 في طريقه الى إحراز اللقب.

وقال إيرفينغ المحروم من المباريات البيتية بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إنه "كان بالتأكيد أمراً عاطفياً بالنسبة لي أن أتحضر لهذه المباراة بسبب ذلك (ما حصل العام الماضي). لم أعد الى هذا المبنى منذ حينها".

وتابع "أحاول جاهداً ألا أظهر مشاعري... شعرت بالتأكيد أن حملاً رُفِعَ عني بمجرد عودتي الى هنا، بمجرد أن أكون متعافياً، الحصول على الفوز، مع الإدراك بوجود احتمالية مواجهتهم مجدداً (في الأدوار الإقصائية هذا الموسم)".

وكان إيرفينغ يخوض مباراته الخامسة عشرة فقط هذا الموسم بسبب تبعات رفضه تلقي لقاح كورونا، لكنه يحاول التعويض في كل مباراة يخوضها خارج نيويورك وأبرز دليل أنه سجل 27 نقطة على الأقل في كل من مشاركاته الأربع الأخيرة.

وساهم أداؤه السبت في عودة نتس الى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين، وتحقيق فوزه الثالث فقط في آخر 16 مباراة، متأثراً باستمرار غياب نجمه الآخر كيفن دورانت منذ منتصف كانون الثاني/يناير الماضي بسبب إصابة في الركبة، وعدم جاهزية الوافد الجديد الأسترالي بن سيمونز القادم من فيلادلفيا سفنتي سيسكرز في صفقة حصول الأخير على جيمس هاردن.

وكان بإمكان الفوز أن يذهب لأي من الفريقين في ظل تقارب النتيجة التي كانت 119-116 لصالح نتس حين ارتكب إيرفينغ بالذات خطأ على غرايسون ألن خلال محاولة للأخير من خارج القوس.

ونجح ألن في محاولتيه الأولى والثالثة من خط الرميات الحرة لكنه فشل في الثانية، مفرطاً بفرصة إدراك التعادل قبل 14.6 ثانية على النهاية.

وحصل حامل اللقب على فرصة أخرى قبل 2.1 ثانية على النهاية لكن المحاولة الثلاثية للنجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لم تجد طريقها الى السلة، ليتلقى فريقه الهزيمة الخامسة والعشرين في 61 مباراة رغم جهوده الشخصية (29 نقطة مع 14 متابعة و6 تمريرات حاسمة) وجهود بوبي بورتيس (30، بينها 8 ثلاثيات، مع 12 متابعة) وكريس ميدليتون (25 نقطة).

مورانت ينهي مسلسل انتصارات بولز

وفي المقابل، برز بجانب إيرفينغ كل من الوافد الجديد سيث كوري (19 نقطة) وأندري دروموند (17 مع 12 متابعة و5 تمريرات حاسمة) وبروس براون (15 مع 7 متابعات) الذي سجل سلة حاسمة من خارج القوس قبل دقيقة و38 ثانية على النهاية وضع بها فريقه في المقدمة ولم يتنازل عنها بعد ذلك في طريقه للفوز الثاني والثلاثين هذا الموسم.

وبفضل 46 نقطة من جا موارنت، أنهى ممفيس غريزليز مسلسل انتصارات مضيفه شيكاغو بولز عند 6 مباريات متتالية بالفوز عليه 116-110، في لقاء سجل فيه نجم المضيف ديمار ديروزن 31 نقطة ليصل الى الثلاثين نقطة أو أكثر للمباراة العاشرة توالياً، في إنجاز أول من نوعه بالنسبة للاعب من فريقه منذ أن حقق ذلك الأسطورة مايكل جوردن بين 25 كانون الأول/ديسمبر 1990 و14 كانون الثاني/يناير 1991.

وصبت هذه الهزيمة في صالح ميامي هيت الذي انفرد بصدارة المنطقة الشرقية بفوزه على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 133-129 بفضل الثلاثي بام أديبايو (36 نقطة مع 7 متابعات) وجيمي باتلر (27 نقطة) وتايلر هيرو (27 أيضاً).

وثأر بوسطن سلتيكس من مضيفه ديترويت بيستونز، محققاً انتصاره الحادي عشر في آخر 12 مباراة، وذلك بالفوز عليه 113-104 بقيادة جايلن براون (27 نقطة) وجيسون تايتوم (26 مع 11 متابعة).

وكانت الهزيمة الوحيدة لسلتيكس في سلسلة المباريات الـ12 الأخيرة على يد بيستونز بالذات حين خرج الأخير منتصراً من ملعب منافسه 112-111 في 16 شباط/فبراير الحالي.

وبفضل الـ"تريبل دابل" رقم 16 هذا الموسم للنجم الصربي نيكولا يوكيتش (18 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و10 متابعات) وثلاثية حاسمة من مونتي موريس في آخر 28 ثانية، حقق دنفر ناغتس فوزه الثاني على ساكرامنتو كينغز في غضون ثلاثة أيام، رافعاً انتصاراته الى خمسة توالياً و35 هذا الموسم، وذلك بنتيجة 115-110.

وقاد تراي يونغ بنقاطه الـ41 مع 11 تمريرة حاسمة فريقه أتلانتا هوكس للفوز على ضيفه تورونتو رابتورز 127-100، فيما فاز كليفلاند كافالييرز على ضيفه واشنطن ويزاردز 92-86 رغم تألق كايل كوزما في صفوف الأخير (34 نقطة مع 13 متابعة).