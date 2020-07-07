عدم شفاء دينويدي من كورونا يبعده عن نهاية الموسم

وكان دينويدي مع زميله دياندري جوردان، قد أعلن الأسبوع الماضي إصابته بالفيروس، وأكد الثاني عدم التحاقه بالفريق لدى عودة المباريات في مدينة أورلاندو اعتبارا من 30 تموز/يوليو.

وغرّد دينويدي الثلاثاء على موقع "تويتر": "بعد اختبار إيجابي جديد أمس ونظرا للعوارض، قررنا مع بروكلين نتس والأطباء، أنه سيكون من مصلحتي أنا والفريق عدم اللعب في أورلاندو".

وكان اللاعب البالغ 27 عاما قد شرح الأسبوع الماضي بعد إعلان إصابته "أعاني من بعض العوارض، لاسيما ارتفاع درجة الحرارة وألم في الحلق، ومن الصعب معرفة ما إذا سأكون قادرا على اللعب أم لا".

وسبق لعدد من لاعبي نتس، القطب الثاني لمدينة نيويورك بعد نيكس، أن أعلنوا إصابتهم بالفيروس منذ آذار/مارس، أبرزهم كيفن دورانت الذي انضم إلى صفوفه قبل بداية موسم 2019-2020، لكنه لم يخض أي مباراة لكونه يتعافى من إصابة قوية تعرض لها في ختام الموسم الماضي مع فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز.

ويجد نتس نفسه أمام معضلة على صعيد التشكيلة لدى عودة المباريات في مجمع "ديزني وورلد".

فإضافة إلى غياب جوردان ودينويدي، سيكون الفريق من دون لاعبه ويلسون تشاندلر الذي سبق له أن أبلغ إدارة النادي عدم مشاركته في ما تبقى من الموسم.

كما يفتقد الفريق بسبب الإصابة، الى دورانت، النجم كايري إيرفينغ الذي خضع قبل أشهر لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الكتف، علما بأنه كان ضمن مجموعة من لاعبي الدوري التي أبدت معارضتها لاستكمال الموسم.

ويحاول نتس (30 فوزا و34 خسارة) المنافسة على آخر بطاقتين من المنطقة الشرقية، حيث يتقدم على اورلاندو ماجيك (30-35)، فيما تبدو آمال واشنطن ويزاردز (24-40) ضئيلة.

ونتس هو أحد الفرق الـ22 التي من المقرر أن تشارك في استكمال الدوري.

وأقرت رابطة الـ "ان بي ايه" صيغة معدلة لمتابعة الموسم، بمشاركة 22 فريقا من أصل 30، ستخوض لقاءات للتصنيف، قبل أن تنتقل 16 منها لخوض الأدوار الاقصائية ("بلاي أوف"). وستكون كل المباريات خلف أبواب موصدة، على أن تقيم الفرق في المجمع، مع اعتماد إجراءات وقاية صحية صارمة خشية أي تفشٍ للفيروس.

وسبق لرئيس الرابطة آدم سيلفر أن ألمح الى أن أي انتشار واسع للفيروس في صفوف اللاعبين بعد العودة، قد يدفع الى تعليق المنافسات مجددا.