طرد ليبرون خلال فوز ليكرز على ديترويت

وهذه المرة الثانية التي يطرد فيها ليبرون في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد أن كان اللاعبان يتنازعان لالتقاط متابعة من رمية حرة مطلع الربع الثالث.

حاول ستيوارت مواجهة جيمس بعد تعرّضه لإصابة فوق عينه اليمنى التي سالت منها الدماء. تدخلت مجموعة من لاعبي الفريقين وأعضاء الجهازين الفني وأفراد الأمن الذين حاولوا أيضًا تهدئة الامور، بعد أن حاول لاعب بيستونز مرارًا وتكرارًا العودة لمواجهة جيمس.

ووقعت المشاجرة قبل 9:19 دقائق من نهاية الربع الثالث عندما كان ليكرز متأخرًا 79-67. وكان أبطال 2020 دخلوا اللقاء بعد ثلاث هزائم متتالية ومجموع تسع في الموسم، مقابل ثمانية انتصارات.

ودافع أنتوني ديفيس الذي كان أفضل مسجل في اللقاء برصيد 30 نقطة، عن زميله بعد المباراة التي عاد فيها ليكرز من بعيد لتحقيق الفوز.

وقال "الجميع في الدوري يعرف أنه ليس لاعبًا قذرًا. ما إن قام بالحركة، نظر إليه وقال له أعتذر، لم أقصد ذلك. لا أعلم ما كان (ستيوارت) يحاول القيام به".

وبعد مراجعة اللقطات عبر الفيديو، احتسب الحكم خطأ فاضحًا ضد جيمس وطره من اللقاء، كما احتسب خطأين تقنين على ستيوارت ليخرج بدوره، فيما تلقى راسل وستبروك صانع ألعاب ليكرز أيضًا خطأ تقنيًا وطرد.

وأنهى جميس المباراة مع 10 نقاط وخمس تمريرات حاسمة. وكانت هذه المرة الثانية التي يطرد فيها بعد المباراة ضد ميامي هيت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عندما كان في صفوف كليفلاند كافالييرز.

وقال دواين كايسي مدرب بيستونز بعد المباراة "الاصابة في عينه كانت قوية. كان (ستيوارت) غاضبًا ولكن لا أعتقد أن ليبرون لاعب قذر".