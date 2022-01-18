صنز يواصل تحليقه في القمة

وكان ميامي هيت أكبر المستفيدين أيضاً من يوم لوثر كينغ الذي يحتفل بذكرى ميلاده عام 1929 في الإثنين الثالث من شهر كانون الثاني/يناير، وذلك بتغلبه على ضيفه تورونتو رابتورز 104-99 ليشدد الخناق على شيكاغو بولز متصدر المنطقة الشرقية والذي خسر أمام مضيفه ممفيس غريزليز 106-119.

في سان أنطونيو، حيث تكون المسيرة السنوية للاحتفال بذكرى لوثر كينغ هي الأكثر ازدحامًا في البلاد حيث يشارك فيها حوالي 300 ألف شخص حسب منظميها، يدين صنز بفوزه الرابع تواليا والـ34 في الدوري إلى ديفن بوكر صاحب 48 نقطة مع ست تمريرات حاسمة وخمس متابعات، وكريس بول الذي حقق "دابل دابل" بتسجيله 15 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.

وانتظر صنز الربع الأخير لحسم نتيجة المباراة في صالحه حيث كسبه 34-16 محولا تخلفه بفارق أربع نقاط في نهاية الربع الثالث (87-91) الى فوز بفارق 14 نقطة.

وعزز صنز صدارته للمنطقة الغربية برصيد 34 فوزا في 43 مباراة مقابل 31 فوزا و12 خسارة لمطارده المباشر غولدن ستايت ووريرز الذي يستضيف ديترويت بيستونز مساء اليوم.



"تريبل دابل" لباتلر

وفرض جيمي باتلر نفسه نجما في مباراة فريقه ميامي هيت أمام ضيفه تورونتو رابتورز (104-99) بتحقيقه "تريبل دابل" مع 19 نقطة و10 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.

وساهم البديل تايلر هيرو بشكل كبير في الفوز الـ28 لهيت بتسجيله 23 نقطة، وكان زميله بام أديبايو، العائد إلى الملاعب بعد غياب ستة أسابيع، قريبا من الـ"دابل دابل" بتسجبله 14 نقطة مع تسع متابعات.

وعزز هيت موقعه في المركز الثاني للمنطقة الشرقية مستفيدا من خسارة شيكاغو بولز متصدرها أمام مضيفه ممفيس غريزليز 106-119، وبروكلين نتس الثالث أمام مضيفه كليفلاند كافالييرز 107-114.

في ممفيس حيث اغتيل لوثر كينغ في الرابع من نيسان/أبريل 1968، استعاد غريزليز سكة الانتصارات التي توقفت السبت عند 11 فوزا متتاليا بالخسارة امام دالاس مافريكس، وذلك بالفوز على بولز 119-106 بفضل 25 نقطة لكل من جا مورانت وديسموند باين.

وعانى بولز من غياب نجمه زاك لافين المصاب في ركبته ولم ينفعه تألق ديمار ديروزان صاحب 24 نقطة ولا انتفاضته في الربع الأخير (34-27) لأن غريزليز حسم الأكور في الربعين الثاني والثالث (38-25 و34-27) بعدما انتهى الربع الأول بالتعادل 20-20.

وبدوره، تأثر بروكلين نتس بغياب نجمه كيفن دورانت المصاب في ركبته وخسر أمام مضيفه كافالييرز 107-114.

وبرز النجمان كايري إرفينغ (27 نقطة وتسع تمريرات حاسمة) وجيمس هاردن بـ"دابل دابل" مع 22 نقطة و10 تمريرات حاسمة، لكن دون تفادي الخسارة السادسة عشرة في 43 مباراة.

وتألق صانع الألعاب الواعد داريوس غارلاند الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ22 الأربعاء المقبل، في صفوف الفائز بـ"دابل دابل" مع 22 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

وصعد كافالييرز الى المركز الرابع في المنطقة الشرقية مستغلا الخسارة الثانية توالياً والـ19 في 46 مباراة لميلووكي باكس بطل الموسم الماضي عندما سقط أمام مضيفه أتلانتا هوكس 114-121.

ورغم تألق نجميه كريس ميدلتون (34 نقطة) والعملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (27)، نجح أتلانتا في تحقيق الفوز بفضل 30 نقطة و11 تمريرة حاسمة لتراي يونغ و20 نقطة وتسع متابعات لديأندريه هانتر و16 نقطة للبديل الإيطالي دانيلو غاليناري.

وقاد "الملك" ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى وقف سلسلة ثلاث هزائم متتالية والفوز على ضيفه يوتا جاز 101-95 بتسجيله 25 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.

وأضاف راسل وستبروك 15 نقطة مع ثماني متابعات، فيما لم ينفع يوتا جاز تألق نجميه مايك كونلي (20 نقطة) والفرنسي رودي غوبير (19 نقطة مع 16 متابعة) لتفادي ) الخسارة الـ15 هذا الموسم والثالثة في المباريات الأربع الأخيرة.

واستعاد ليكرز المركز السابع في المنطقة الغربية برصيد 22 فوزا ومثلها هزائم متقدما على جاره في المدنية لوس انجليس كليبرز (22 فوزا و23 خسارة) الفائز على ضيفه إنديانا بايسرز 139-133.

ويدين كليبرز بفوزه إلى الفرنسي نيكولاس باتوم (32 نقطة) وريجي جاكسون (26 نقطة) وماركوس موريس (21 نقطة).



27 نقطة لتاتوم

وقاد جايسون تاتوم فريقه بوسطن سلتيكس إلى انتصاره الثاني تواليًا بتسجيله 27 نقطة في سلة نيو أورليانز بيليكانز 104-92.

بدأ سلتيكس اللقاء متأخراً بفارق 18 نقطة قبل نهاية الربع الثاني، إلاّ أنه قلب الطاولة على منافسه تحت هالة تألق تاتوم الذي سجل 21 نقطة من رصيده التهديفي الاجمالي في الشوط الثاني، وأضاف 8 مرتدات.

وساهم زميلاه الالماني دينيس شرودر وجايلن براون بـ 23 نقطة لكل منهما، مقابل 9 تمريرات حاسمة للأوّل و8 مرتدات للثاني.

تحدث براون عن خصال الراحل كينغ قائلاً "اليوم نكرم حياة وإرث الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور. من المهم تسليط الضوء على عمل حياته وما ضحى به لتوصيل رسالته".

وبرز في صفوف الخاسر، الليتواني يوناس فالانسيوناس مع 22 نقطة و14 مرتدة، فيما أضاف هيرب جونز 16 نقطة وبراندون إنغرام 15 إلى 10 مرتدات و6 تمريرات حاسمة.

وفاز تشارلوت هورنتس على مضيفه نيويورك نيكس 97-87.

سجّل مايلز بريدجز 38 نقطة و12 مرتدة للفريق الفائز، وأضاف تيري روزيير 22 نقطة و7 مرتدات و6 تمريرات حاسمة.

وعند الخاسر، سجّل أر جي باريت ويوليوس راندل 18 نقطة لكل منهما، مع 12 مرتدة للاول و10 للثاني.

وفاز واشنطن ويزاردز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 117-98.

وتخطى سبعة لاعبين من ويزاردز عتبة العشر نقاط تقدمهم مونتريزل هاريل مع 18 وكايل كوزما 15 و16 مرتدة.

ويعتبر يوم الراحل مارتن لوثر كينغ تقليداً خاصاً في كرة السلة الأميركية، وهو أيضاً يوم عطلة عامة في الولايات المتحدة. ويكتسب دائمًا موقعًا مهمًا في برنامج الدوري.

