صنز يواصل انتصاراته وبولز يستعيد توازنه

واصل فينيكس صنز تحليقه في صدارة المنطقة الغربية ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عندما تغلب على ضيفه القوي يوتا جاز 115-109، فيما استعاد شيكاغو بولز توازنه في الشرقية بفوزه على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-110 الإثنين.

وهو الفوز السابع تواليا لفينيكس صنز والـ37 في 46 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ويدين به إلى الثلاثي ديفين بوكر صاحب 33 نقطة وسبع متابعات، وكريس بول الذي كان قريبا من تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 27 نقطة، أعلى غلة له هذا الموسم، مع 14 تمريرة حاسمة وتسع متابعات، إلى جانب 20 نقطة لكامرون جونسون.

وفرض صنز أفضليته في الربع الأول وحسمه بفارق 10 نقاط (31-21)، ردّ عليه الضيوف في الثاني بحسمه بفارق 8 نقاط (35-27) مقلصين الفارق إلى سلة واحدة في نهاية الشوط الأول (56-58).

وتابع جاز أفضليته في الربع الثالث وكسبه بفارق 4 نقاط (31-27) ليدخل الربع الأخير متقدما بفارق سلة واحدة نجح صنز في تذويبه، بفضل تألق بول الذي سجل خلاله 15 نقطة أي نصف غلة فريقه الذي كسبه (30-22)، علما بأنه أهدر فرصة الـ"تريبل دابل" من رمية ثلاثية.

وقال صانع الالعاب المخضرم (36 عاما) الذي نجح بأول خمس محاولات في الربع الأخير "الجهاز الفني يحثنا دائما على التسديد البعيد طالما هناك فجوة وهذا ما فعلته".

وبرز جوردان كلاركسون في صفوف يوتا جاز الذي خاض المباراة في غياب الثلاثي دونوفان ميتشل والفرنسي رودي غوبير ومايك كونلي جونيور، بتسجيله 22 نقطة بينها ثلاث ثلاثيات متتالية في الربع الاخير.

وهي الخسارة الثانية تواليا لجاز بعد الأولى أمام غولدن ستايت ووريرز الأحد والرابعة في مبارياته الخمس اللأخيرة والثامنة في المباريات العشر الأخيرة.



بولز يستعيد التوازن



واستعاد شيكاغو بولز توازنه بعد خسارتين متتاليتين، عندما تغلب على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-110.

ويعود الفضل في فوز بولز الى الثلاثي المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش (26 نقطة و15 متابعة) وأيو دوسونمو (24 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة) وزاك لافين (23 نقطة وسبع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة).

وتقدّم بولز بفارق 28 نقطة في الربع الثالث لكنه تراخى بعد ذلك وكاد يدفع الثمن غاليا أمام انتفاضة كبيرة لأوكلاهوما سيتي ثاندر لو نجح شاي جيلجيوس-ألكسندر في ترجمة رمية ثلاثية قبل ثانيتين من نهاية المباراة.

وكان جيلجيوس-ألكسندر أفضل مسجل في المباراة برصيد 31 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة السادسة تواليا والـ33 في 47 مباراة هذا الموسم.

ولحق شيكاغو بولز ببروكلين نتس الى المركز الثاني في المنطقة الشرقية برصيد 29 فوزا و17 خسارة.

وقاد داريوس غارلاند فريقه كليفلاند كافالييرز الى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 95-93 بفشل سلة ثلاثية قبل 83 ثانية من نهاية المباراة.

وأنهى غارلاند اللقاء برصيد 13 نقطة مع 12 متابعة، فيما كان البديل كيفن لوف أفضل المسجلين في صفوف فريقه برصيد 20 نقطة، وأضاف إيفان موبلي 15 نقطة مع 12 متابعة، ودين وايد 13 نقطة.

في المقابل، لم ينفع نيويورك نيكس تألق آر جاي باريت صاحب 24 نقطة وجوليوس راندل صاحب 18 نقطة لتفادي الخسارة الرابعة في المباريات الخمس الأخيرة.

وعلق باريت على الخسارة قائلا "أعتقد أنه كان يجب أن نفوز بالمباراة. هذا مؤكد. كانت مجرد أشياء صغيرة يمكننا السيطرة عليها".

وهو الفوز الثاني تواليا لكافالييرز والتاسع والعشرون هذا الموسم، فعزّز موقعه في المركز الخامس للمنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس الرابع وحامل اللقب (30 فوزا و19 خسارة).

وفي مباراة رابعة، فاز نيو أورليانز بيليكانز على ضيفه إنديانا بايسرز 117-113 بفضل 25 نقطة لدوفونتيه غراهام و22 نقطة لجوش هارت.