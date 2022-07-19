صنز يحتفظ بخدمات نجمه أيتون لأربعة مواسم مقبلة

وقال مدير عام النادي جيمس جونز الإثنين إن "دياندري قوة في جانبي الملعب (دفاعاً وهجوماً) وقد رفع مستوى لعبه كل عام وسيواصل القيام بذلك"، مضيفاً "+دي أيه+ مهم جداً لما نقوم به وبدونه لم نكن لنتمكن من الوصول إلى مستويات النجاح التي وصلنا اليها مؤخراً. نحن متحمسون لإبقاء دياندري في منزلنا... حيث ينتمي".

تفاصيل الاحتفاظ بإيتون

وكانت مسألة توقيع لاعب الارتكاز المولود في باهاماس والذي يحتفل السبت بميلاده الرابع والعشرين، على عقد جديد محسومة منذ منتصف الشهر الحالي بعدما ضاهى صنز عرض الـ133 مليون دولار المقدم للاعب من إنديانا بايسرز، ما فتح الباب أمام اللاعب الحر للبقاء مع الفريق.

ونقلاً عن وكيل أعمال اللاعب، أفاد موقع "إي أس بي أن" أن صنز الذي كان أمام مهلة نهائية حتى 16 تموز/يوليو لمضاهاة عرض بايسرز، رد سريعاً على ما قدمه الأخير ما يعني بقاء الخيار الأول في "درافت" 2018 في صفوف الفريق.

وكلاعب حر مقيد بعقد "المبتدئ" لأربعة أعوام الذي وقعه في 2018، لم يكن من حق أيتون الانتقال الى أي فريق آخر في حال تقدم صنز بعرض يضاهي عرض المنافس الراغب بخدماته، وهذا ما حصل.

وكان العرض المقدم من بايسرز للحصول على أيتون الأغلى للاعب حر مقيد في تاريخ الدوري، متفوقاً على عرض الـ107 مليون دولار الذي تقدم به بروكلين نتس عام 2017 لضم أوتو بورتر جونيور من دون أن ينجح في مسعاه لأن فريقه واشنطن ويزاردز ضاهى العرض وأبقى على خدماته.

معدلات مرتفعة

ويعتبر أيتون من أفضل لاعبي الارتكاز في الدوري وقد بلغ معدله في الموسم قبل الماضي الذي قاد فيه صنز إلى نهائي الدوري قبل الخسارة أمام ميلووكي باكس، 16.3 نقطة مع 10.5 متابعة في المباراة الواحدة، فيما بلغ معدله الموسم المنصرم 17.2 نقطة مع 10.2 متابعة.

من جانبه عبر أيتون عن سعادته بالبقاء ضمن صفوف فينيكس صنز قائلاً: "أنا سعيد لوضع مسألة اللاعب الحر من عقده خلفي وأنا جاهز للعمل والمنافسة على البطولة مع زملائي في الفريق".

