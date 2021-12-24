صنز يبقى أمام ووريرز بانتظار موقعة الميلاد

وبقي صنز بفوزه الخامس توالياً والسادس والعشرين في 31 مباراة متقدماً بفارق نصف مباراة على غولدن ستايت ووريرز الذي واصل تألق في معقله بانتصاره على ضيفه ممفيس غريزليز 113-104 ما يجعل المواجهة المرتقبة بينهما السبت يوم عيد الميلاد قمة في التشويق والإثارة.



وفي مشاركته الثالثة بعد عودة من إصابة أبعدته عن صنز لأسابيع عدة، لعب ديفن بوكر دوراً رئيسياً في فوز فريقه على ثاندر بتسجيله 30 نقطة، فيما واصل كام جونسون الأداء الرائع الذي قدمه في ظل غياب بوكر، وذلك بتسجيله 21 نقطة بعدما نجح في جميع محاولاته السبع، بينها 5 ثلاثيات، إضافة الى 9 متابعات.



وقال جونسون بعد الانتصار الخامس عشر توالياً لفريقه في ملعبه: "من الممتع اللعب لهذا الفريق. ترى الشبان يدخلون أرض الملعب ويقاتلون، وعندما نفوز بالمباريات نشعر بحماس هائل للعب كرة السلة. الأمر يذكرك بأيام الطفولة. هذا هو جمال اللعبة".



وسجل بوكر ثلاثية في الثانية الأخيرة من الربع الثالث ليضع فريقه في المقدمة 82-69 بعدما كان متخلفاً بفارق ثلاث نقاط في نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي برز فيه أيضاً دياندري أيتون بتسجيله 19 نقطة، بينها سلة استعراضية في الدقيقة الأخيرة نال بسببها خطأ فنياً بسبب المبالغة في استفزاز الخصم.



وفي الجهة المقابلة، كان شاي غيلجس ألكسندر الأفضل في صفوف ثاندر بتسجيله 29 نقطة، إلا أنّ ذلك لم يكن كافياً لمنح فريقه الفوز الرابع توالياً وانتهى به الأمر بالهزيمة العشرين في 31 مباراة.



46 نقطة لكوري



وفي سان فرانسيسكو، واصل ووريرز تألقه في ملعبه بتحقيقه فوزه السادس عشر من أصل 18 مباراة حتى الآن، وذلك بفضل تألق نجمه ستيفن كوري الذي سجل 46 نقطة في سلة غريزليز، بينها 8 ثلاثيات.



ولعب غاري بايتون جونيور دوراً أساسياً في الفوز بتسجيله ثلاثية هامة في أواخر اللقاء الذي أنهاه بـ22 نقطة.



وبدا فريق المدرب ستيف كير في طريقه لفوز سهل بعدما تسيّد الشوط الثاني، لكن غريزليز انتفض حتى نجح في إدراك التعادل 102-102 بسلة من ديانتوني ميلتون.



إلا أنّ المكسيكي الأصل خوان توسكو-أندرسون رد بسلة لأصحاب الأرض ثم سجل بايتون ثلاثيته الرابعة في اللقاء، قبل أن يتلاعب كوري بثلاثة لاعبين في طريقه إلى التسجيل، ما سمح لووريرز في الابتعاد مجدداً عن ضيفه الذي برز في صفوفه جا مورانت بتسجيله 21 نقطة من دون أن يكون ذلك كافياً لمنحه الانتصار.



وبدأ غريزليز اللقاء بقوة بعدما نجح في 13 من محاولاته الـ19 الأولى، ما سمح له بالتقدم بفارق 10 نقاط.



لكن ووريرز الذي فرط بتقدمه بفارق 19 نقطة حين التقى الفريقان في تشرين الأول/أكتوبر، عاد من بعيد ليدرك التعادل 51-51 بغد سلة استعراضية من توسكو-أندرسون ورميتين حرتين من كوري الذي منح فريقه الأفضلية في الربع الثالث بتسجيله ثلاث ثلاثيات وأربع رميات حرة، ثم مرّر كرة حاسمة لتوسكو-أندرسون الذي ترجمها إلى ثلاثية، قبل أن يخطف "ملك الثلاثيات" الكرة من الضيوف في طريقه الى التسجيل مجدداً.



ليكرز يودع "ستايبلس سنتر" بهزيمة مذلة



بغياب مدربه فرانك فوغل وخمسة من لاعبيه بسبب بروتوكولات فيروس كورونا، مني لوس أنجليس ليكرز بهزيمة رابعة توالياً لأول مرة هذا الموسم، وجاءت بنتيجة مذلة على يد سان أنتونيو سبيرز 110-138 في آخر لقاء له على ملعبه بمسماه الحالي "ستايبلس سنتر".



ورغم جهود ليبرون جيمس (36 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة) وراسل وستبروك (30 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة)، عجز ليكرز عن مجاراة سبيرز الذي حقق فوزاً ثانياً توالياً لأول مرة منذ الرابع من الشهر الحالي، وذلك بفضل تألق كيتا بايتز-ديوب (30 نقطة لأول مرة في مسيرته) وديريك وايت (23) ولوني ووكر (21).



ولعب النجاح من خارج القوس (18 ثلاثية) دوراً حاسماً في خروج سبيرز منتصراً مرتين في غضون أربعة أيام من ملعب "ستايبلس سنتر"، بعدما سبق له الفوز على الجار كليبرز الإثنين.



وقاد كريس ميدليتون فريقه ميلووكي باكس حامل اللقب لفوز مهم بتسجيله 26 نقطة في سلة دالاس مافريكس الذي خسر على أرضه 95-102.



وخاض الفريقان اللقاء بغياب نجميهما، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من ناحية الضيوف والسلوفيني لوكا دونتشيتش من الجهة المقابلة.



وغاب أنتيتوكونمبو عن حامل اللقب للمباراة الخامسة توالياً بسبب فيروس كورونا، فيما كان من المفترض أن يعود دونتشيتش بعد غيابه عن 5 مباريات بسبب إصابة في الكاحل، لكنه دخل بدوره بروتوكولات "كوفيد-19" أيضاً.



وقاد دونوفان ميتشل فريقه يوتا جاز إلى الفوز في لقاء حسمه صاحب الأرض 128-116 على حساب مينيسوتا تمبروولفز الغارق في أزمته الصحية نتيجة تفشي كورونا في صفوفه.



ورغم غياب سبعة من لاعبيه بسبب "كوفيد-19"، فاجأ أتلانتا هوكس مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وأسقطه 98-96 بفضل الصربي بوغدان بوغدانوفيتش الذي سجل 10 من نقاطه الـ15 في آخر 3.44 دقيقة.