صنز وهوكس يواصلان انتصاراتهما

في المباراة الأولى على ملعب "فوتبرينت سنتر" وأمام 17071 متفرجاً، انتفض فينيكس صنز في الربع الأخير ليحول تخلفه بفارق 12 نقطة في نهاية الربع الثالث إلى فوز بفارق خمس نقاط.

وفرض سبيرز أفضليته في الربع الأول وحسمه بفارق ثماني نقاط (31-23)، قلصها صنز إلى خمس نقاط في نهاية الشوط الأول (50-55) بعدما كسب الربع الثاني 27-24، قبل أن يستعيد الضيوف السيطرة في الربع الثالث ويكسبوه بفارق سبع نقاط (36-29) وبالتالي التقدم 91-79.

وانتفض صنز في الربع الاخير الذي تبادل فيه الفريقان التقدم تسع مرات، ووجد نفسه متخلفا بسلة قبل دقيقتين و19 ثانية من نهاية المباراة، قبل أن ينقذه ديفن بوكر بثلاثيتين قادته إلى الفوز الـ40 في 49 مباراة حتى الآن.

وبات صنز أول فريق يبلغ الأربعين فوزاً هذا الموسم، فعزز موقعه في صدارة الدوري والمنطقة الغربية.

وكان بوكر أفضل مسجل في المباراة برصيد 28 نقطة، وأضاف ميكال بريدجز 26 نقطة مع ثماني متابعات، وصانع الألعاب كريس بول (36 عاما) 20 نقطة مع 19 تمريرة حاسمة وثماني متابعات.

في المقابل، برز دوغ ماكدرموت في صفوف الخاسر بتسجيله 24 نقطة، والبديل لوني ووكر صاحب 22 نقطة.

وفي الثانية على ملعب "ستايت فارم أرينا" وأمام 17391 متفرجا، قاد تراي يونغ فريقه أتلانتا هوكس إلى فوزه السابع تواليا والـ24 في 49 مباراة هذا الموسم عندما سجل له 36 نقطة في سلة ضيفه لوس أنجليس ليكرز 129-121.

وسجل يونغ 13 نقطة في الربع الأخير وحقق رقمين مزدوجين "دابل دابل" مع 12 تمريرة حاسمة، وحذا حذوه البديل النيجيري أونييكا أوكونغوو بتسجيله 12 من نقاطه الـ16 في المباراة في الربع الأخير وساهما بشكل كبير في تحويل تأخر فريقهما بفارق 10 نقاط في نهاية الربع الثالث (91-101) الى انتصار بفارق ثماني نقاط.

وبرز جون كولينز في صفوف هوكس أيضا بـ"دابل دابل" مع 20 نقطة و11 متابعة، فيما لم ينفع ليكرز تألق مالك مونك صاحب 33 نقطة بينها 8 ثلاثيات من أصل 14 محاولة، وأنتوني ديفيس صاحب 27 نقطة وراسل وستبروك الذي حقق "دابل دابل" ايضا بتسجيله 20 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة وسبع متابعات، لتفادي الخسارة الثالثة تواليا والـ27 في 51 مباراة هذا الموسم.

وخاض ليكرز المباراة الثالثة تواليا في غياب نجمه "الملك" ليبرون جيمس بسبب ألم في الركبة اليسرى.

وعلق مونك على غياب جيمس قائلا "نفتقد إلى خدماته بشكل رهيب" لكنه أضاف "مهمتنا هي معرفة كيفية اللعب بدونه".

ويبلغ معدل جيمس 29.1 نقطة و7.7 متابعات و6.3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة هذا الموسم.





وعانى جيمس (37 عامًا) من التهاب الركبة منذ المباراة أمام بروكلين نتس الثلاثاء والتي انتهت لمصلحة فريقه، فغاب عن المباراتين اللتين خسرهما ليكرز الخميس في فيلادلفيا والجمعة في تشارلوت.

وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل إن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أظهر تورمًا عامًا وأن جيمس سيغيب ما دامت الركبة منتفخة، لكنه اشار الى امكانية عودته للمباراة المقبلة الاربعاء امام بورتلاند ترايل بلايزرز في حال انحسر التورم.

وفي ميلووكي على ملعب "فيزيرف فوروم" وأمام 17341 متفرجاً، انتهت المواجهة الساخنة بين فريقي أفضل لاعبين في الدوري في الموسمين الأخيرين نجم دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش وعملاق ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لصالح الأول وبفوز ساحق بفارق 36 نقطة 136-100.

وحقق دوكيتش، أفضل لاعب في العام الماضي، "دابل دابل" بتسجيله 18 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة وكان على بعد متابعة واحدة لتحقيق "تريبل دابل". وأضاف مونتي موريس 18 نقطة ايضا وويل بارتون 15 نقطة، ليسجل فريقهما الفوز الخامس تواليا والـ28 في 49 مباراة، معززا موقعه في المركز الخامس للمنطقة الغربية.

في المقابل، ضرب أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في العامين قبل الماضي، بقوة في الشوط الأول حيث سجل 22 نقطة من أصل 29 له في المباراة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه حامل اللقب الخسارة الثانية في مبارياته الثلاث الاخيرة والـ21 في 52 مباراة هذا الموسم، ليتراجع الى المركز الخامس في المنطقة الشرقية.

واستعاد مينيسوتا تمبروولفز توازنه بعد خسارتين متتاليتين وألحق الخسارة الخامسة تواليا بضيفه يوتا جاز 126-106.

وفرض كارل-أنتوني تاونز نفسه نجما للمباراة بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" مع 31 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف البديل جادن ماكدانيالز 22 نقطة، في حين كان البوسني بويان بوغدانوفيتش ومايك كونلي أفضل مسجلين في صفوف جاز برصيد 23 و22 نقطة تواليا.

وبدوره عاد شيكاغو بولز إلى سكة الانتصارات عقب خسارته امام سان أنتونيو سبيرز، وذلك عندما تغلب على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 130-116 على ملعب "يونايتد سنتر" وأمام 19521 متفرجا.

وتألق الثلاثي المونتينيغري نيكولا فيتشيفيتش وديمار ديروزان وزاك لافين في صفوف بولز حيث سجل الاول 24 نقطة مع 14 متابعة، والثاني 23 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، والثالث 20 نقطة، وأضاف البديل كوبي وايت 18 نقطة.

وحقق أورلاندو ماجيك، صاحب المركز الأخير في المنطقة الشرقية فوزه الثاني تواليا والـ11 هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه دالاس مافريكس 110-108 بفضل الأداء الجماعي للاعبيه حيث نجح سبعة في تسجيل 10 نقاط على الأقل أبرزهم البديل تشوما اوكيكي (19 نقطة) والألماني فرانتس فاغنر (18).

ولم تنفع مافريكس الـ"تريبل دابل" لعملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش (34 نقطة مع 12 متابعة و11 تمريرة حاسمة).

وعاد لوس انجليس كليبرز بفوز كبير من ملعب مضيفه تشارلوت هورنتس 115-90 بفضل 19 نقطة لكل من ريجي جاكسون والبديل براندون بوسطن جونيور.

وقاد صديق باي فريقه ديترويت بيستونز الى وقف صحوة ضيفه كليفلاند كافالييرز والفوز عليه 115-105.

وسجل باي 31 نقطة وأضاف كايد كونينغهام "تريبل دابل" مع 19 نقطة و10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وألحق بيستونز، صاحب المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية، الخسارة الـ20 بكافالييرز في 50 مباراة والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.