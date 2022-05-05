صنز وميامي يتقدمان على مافريكس وسيكسرز

في المباراة الأولى، خرج فينيكس فائزا بفارق مريح 129-109 في مباراة ظلت فيها النتيجة متقاربة حتى نهاية الشوط الأول (60-58 لصالح الفائز) قبل أن يضرب فينيكس في الربعين الأخيرين (31-23 ثم 40-26) ليحسم النتيجة في صالحه.

وتألق نجم صنز المخضرم كريس بول (37 عاما) بتسجيله 28 نقطة نصفها في الربع الأخير وساهم ديفن بوكر بـ30 نقطة بينها 21 في الشوط الثاني ليمنحا الفوز لفريقهما على الرغم من تألق السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف مافريكس وتسجيله 35 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

وقال بول "كان يتعين علينا أن نكون أكثر قتالية على أرضية الملعب. بدأنا الشوط الثاني بهذه الذهنية وتحقق لنا ما أردنا".

واضاف "قمنا بما يتوجب علينا القيام به من خلال فوزنا بمباراتينا على ارضنا ونتطلع الى خوض مباراتينا المقبلتين في دالاس".

وبدأ فينيكس يوسع الفارق تدريجيا في مطلع الربع الثالث الذي افتتحه بوكر بثلاثيتين متتاليتين قبل أن يسجل بول ست تسديدات تواليا في الربع الأخير قبل ان ينهي المباراة بفارق مريح بلغ 20 نقطة.

وكان فينيكس فاز في المباراة الأولى أيضا 121-114.

استمرار غياب امبيد

في المقابل، ساهم الثنائي بام اديبايو وجيمي باتلر في فوز ميامي على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 119-103 الذي استمر غياب نجمه الكاميروني جويل امبيد عن صفوفه، فسجل الأول 23 نقطة مع 9 متابعات، وأضاف الثاني 22 نقطة مع 12 متابعة، في حين سجل تايريز ماكسي 34 للخاسر وأضاف كل من توبياس هاريس وجيمس هاردن 21 و20 نقطة تواليا.

ونجح البديلان فيكتور اولاديبو وتايلر هيرو في تسجيل 19 و18 نقطة تواليا للفائز.

واستمر غياب امبيد بسبب كسر في مدار العين اليمنى وارتجاج في المخ إثر تدخل بالكوع من مواطنه باسكال سياكام من تورونتو رابتورز في المواجهة بينهما في الدور السابق.

ولم يكن مدرب سيسكرز دوك ريفرز متفائلا بعودته اقله للمباراة التالية المقررة الجمعة بقوله "ثمة خطوات كثيرة يتعين عليه (امبيد) تخطيها. لا اعتقد بانه تخطى أي منها حتى الآن وبالتالي يتعين علينا ان ننتظر ونرى".

عموما وبعد أن تقدم سيكسرز لفترة وجيزة في الربع الأول دانت السيطرة لميامي الذي تقدم 60-52 في نهاية الشوط الأول. ولم يكن الخاسر موفقا في الرميات الثلاثية لأنه سدد 30 مرة ونجح في 8 منها فقط.

وأسف هاردن لخسارة فريقه بقوله "عندما تسنح لك فرصة التسديد فعليك ان تستغلها وتسجل لا سيما عندما تخوض المباريات بعيدا عن قواعدك. سنحت لنا فرص عدة لذلك لكننا لم ننجح في ترجمتها لكي نضغط على الفريق المنافس".

وأضاف "شعرت بأننا لم ننجح في الضغط عليهم طوال المباراة.

أما باتلر من الفائز فقال "السلسلة تبدأ فعليا عندما نلعب خارج ارضنا. لقد قمنا بما يتوجب علينا في المباراتين الاولين على ملعبنا".

وكان ميامي فاز في المباراة الأولى أيضاً 106-92.