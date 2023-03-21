شيكاغو يؤخر عبور فيلادلفيا بشوطين إضافيين

وكان سيكسرز المتحمّس يتطلّع إلى حسم بطاقة الأدوار الإقصائية بانتصار أمام جمهور كبير على أرضه في مركز "ويلز فارغو".

لكن رغم أداء جويل إمبيد الذي أحرز 37 نقطة، بقي فيلادلفيا قيد انتظار الحسم بعد فوز شجاع من شيكاغو خارج أرضه.

وأهدر إمبيد محاولة تسجيل من متابعة لثلاثية سددها تايريز ماكسي مع نهاية الوقت الأصلي كادت أن تمنح سيكسرز الفوز.

وضع إمبيد فيلادلفيا في المقدمة 99-97 في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول، لكن ديروزان عادل النتيجة، قبل أن يهدر نجم شيكاغو محاولة ثلاثية قبل أقل من ثانيتين على نهاية الشوط الإضافي الأول، لتدخل المباراة في شوط إضافي ثان.

وبدا أن سيكسرز سيطر على المباراة بعدما تقدم 105-101، ولكن مع خروج إمبيد لارتكاب أخطاء، انتزع بولز ثماني نقاط متتالية دون رد، ليحسم الفوز.

وكانت هذه هي المرة الأولى في 12 مواجهة ضد شيكاغو، يكون فيها إمبيد في الجانب الخاسر.

وأقرّ ديروزان بأنه كان على علم بتلك الإحصائية قبل المباراة. وقال "كنت أعرف ذلك. كانت مسألة وقت فقط. لم أقل إن هذا كان جزءاً من الدافع. لدينا هدف أكبر من مجرد محاولة هزيمته. لكنني سعيد لأننا حققنا الفوز".

وبهذا الفوز، رفع بولز عدد انتصاراته إلى 34 هذا الموسم في مقابل 37 هزيمة، وبقي في المركز العاشر بترتيب المنطقة الشرقية، ما يترك له الباب مفتوحاً لخوض الملحق الفاصل للعب الأدوار الإقصائية.

أما فيلادلفيا الذي يحتل المركز الثالث شرقاً مع 48 انتصاراً و23 خسارة، فلا يزال على بعد فوز واحد من حجز مكانه في الـ"بلاي أوف".

راندل يتألّق عبثاً



وفي مباراة أخرى، أبهر جوليوس راندل الحاضرين بتسجيله 57 نقطة في أداء متألق، غير أن ذلك لم يكن كافياً لإيقاف سقوط نيويورك نيكس 134-140 على أرضه أمام مينيسوتا تمبروولفز.

وتضمّنت لوحة راندل الفنيّة ثماني رميات ثلاثية، فيما أضاف جايلن برانسون 23 نقطة، كما أحرز ثلاثة لاعبين آخرين من نيكس عشر نقاط أقله.

غير أن هجوم مينيسوتا المتوازن كان كافياً لمنحه الانتصار، مع تسجيل توريان برنس 35 نقطة للضيوف.

وسجّل كل الأساسيين في مينيسوتا نقاطاً بأرقام مزدوجة (10 نقاط أو أكثر)، كما أحرز ناز ريد (12) وجايلن نويل (14) 26 نقطة مجتمعين بدخولهما بديلين.

وفي يوتا، تقهقر ساكرامنتو كينغز الذي بقي في المركز الثالث بترتيب المنطقة الغربية، بخسارة 120-128 أمام جاز الذي يحتل المركز الحادي عشر.

وقاد أوتشاي أغباجي قائمة مسجّلي فريق يوتا برصيد 27 نقطة، مع ثمانية لاعبين على الأقل سجّلوا عشر نقاط أو أكثر.

في المقابل كان ديارون فوكس أفضل المسجّلين لساكرامنتو برصيد 37 نقطة.

في غضون ذلك، أوقف فريق غولدن ستايت ووريرز سلسلة هزائمه البائسة خارج أرضه بفوزه على مضيفه هيوستن روكتس 121-108.

ودخل حامل لقب الدوري الأميركي للمحترفين إلى المباراة بعد 11 هزيمة متتالية خارج أرضه، لكنه أنهى تلك السلسلة ضد روكتس الذي حقق 18 فوزاً فقط هذا الموسم.

وسجّل ستيفن كوري وكلاي تومسون 59 نقطة مجتمعين، بينها عشر رميات ثلاثية، لكن رغم ذلك بذل ووريرز مجهوداً كبيراً لتحقيق الفوز، مع إهدار الكرة (تورن أوفر) 20 مرة، 14 منها في الشوط الأول فقط.

وقال ستيف كير مدرب ووريرز "لم نكن مركّزين، لكن في الشوط الثاني قمنا بعمل أفضل في الاعتناء بالكرة".

وأضاف كير "لا أتذكر آخر مباراة فزنا بها خارج أرضنا. كان ذلك منذ فترة. من الواضح أننا كنا بحاجة إليه (الفوز)".

وفي ممفيس، انتفض غريزليز في أواخر الربع الأخير من المباراة ليفوز على دالاس مافريكس 112-108.