شيكاغو بولز يقيل مدربه

وأنهى بولز عقد بويلن قبل الأوان بعدما تم تمديده "لعدة سنوات" في أيار/مايو 2019.

ولم يكشف النادي في البيان الذي نشره على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن اسم المدرب القادم علما بأن تقارير صحافية ألمحت إلى أمكانية أن يكون الخلف مدرب بروكلين نتس كيني اتكينسون.

وقال نائب رئيس شيكاغو بولز ارتوراس كارنيسوفاس في البيان "أريد أن أشكر جيم بويلن على وقته مع بولز. ليس لدي شك في أنه بذل قصارى جهده في تدريب هذا الفريق. العنصر البشري في هكذا قرارات ليس سهلا أبدا".

وحقق شيكاغو بولز خلال فترة الموسم العادي التي سبقت تعليق المنافسات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في منتصف آذار/مارس الماضي 22 انتصارا مقابل 43 هزيمة. علما أنه لم تتم دعوة الفريق إلى فقاعة أورلاندو حيث يستكمل الموسم.





