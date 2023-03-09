شيكاغو بولز يعبر من مطب ناغتس بنجاح

تمكن بولز بقيادة زاك لافين الذي سجل 29 نقطة، والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش الذي ساهم بـ25 نقطة مع 15 متابعة، من تحقيق فوز ثمين.

وتمكن دفاع شيكاغو من الحد من خطورة النجم الصربي نيكولا يوكيتش الذي اكتفى بـ18 نقطة.

في فينيكس، تخطى صنز سيتي ثاندر بفوزه عليه 132 – 101.

كانت جماهير صنز تواقة لمشاهدة دورانت على ملعبها منذ انتقاله الصادم من بروكلين نتس الشهر الماضي.

ولكن النجم البالغ 34 عامًا تعرض لإصابة في الكاحل خلال عملية الإحماء.

وبغياب دورانت، تألق ديفن بوكر بتسجيله 44 نقطة فيما أضاف تيرينس روس 24 وكريس بول 18.

في بوسطن، سجل جايسون تايتوم 30 نقطة ليضع حدًا لسلسلة هزائم سلتيكس، بفوزه على بورتلاند ترايل بلايزرز 115-93.

سجل جميع لاعبي بوسطن الأساسيين 10 نقاط أقله، إذ ساهم ديريك وايت بـ21، آل هورفورد 17، جايلن بروان 11 وماركوس سمارت 10.

وحقق كليفلاند كافالييرز الفوز على حساب ميامي هيت 104-100.

وقاد داريوس غارلاند كافالييرز بتسجيله 25 نقطة مقابل 18 لدونوفان ميتشل، فيما كان جيمي باتلر الأفضل في ميامي مع 28 نفطة.

وقاد سي جاي ماكولوم انتفاضة متأخرة لبيليكانز للفوز على دالاس مافريكس 113-106 في مباراة اكتفى فيها نجم الأخير السلوفيني لوكا دونتشيتش بـ15 نقطة.

أنهى ماكولوم المباراة بـ32 نقطة، بينها 13 في الدقائق الأربع الأخيرة.