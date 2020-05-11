شاكيل أونيل يطالب بإلغاء موسم الـNBA

وقال أونيل نجم لوس أنجليس ليكرز السابق الذي اصبح معلقاً تلفزيونياً في الوقت الحالي لصحيفة "يو أس أي توداي" "أعتقد بانه يتعين علينا التخلي عن الموسم. يجب على الجميع العودة إلى منزله، الاستعداد جيداً والعودة الموسم المقبل. بكل بساطة يجب إلغاء الموسم الحالي".

واعتبر أونيل الفائز بالدوري الأميركي أربع مرات بينها ثلاث مرات مع ليكرز (2000 و2001 و2002 ومرة مع ميامي (2006) والذي دافع أيضاً عن ألوان أورلاندو ماجيك، بأن الفائز بالدوري إذا استكمل موسم 2019-2020 لن يكون بطلا ًفعلياً وقال في هذا الصدد: "معاودة الموسم والاستعجال في إقامة البلاي اوف؟ بغض النظر عن هوية الفريق الذي سيتوج باللقب، سيكون هناك علامة استفهام إلى جانب اسمه ولن يحظى بالاحترام الذي يحظى به البطل كالعادة".

وأضاف "ماذا سيحصل إذا نجح فريق لم يكن من بين المرشحين لإحراز اللقب (في اذار/مارس) في الفوز في جميع المباريات بالنظام الجديد من البلاي أوف؟ لا أحد سيكَن له الاحترام. مرة جديدة، يجب إلغاء الموسم والاهتمام بصحة اللاعبين وأنصار اللعبة قبل العودة الموسم المقبل".

وتوقف الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة في 11 اذار/مارس لدى تبين إصابة لعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بفيروس كورونا.

وتدرس رابطة الدوري استكمال الموسم من دون جمهور من خلال تجميع الأندية في مكان واحد قد يكون لاس فيغاس أو في ديزني لاند في أورلاندو.

