سيمونز لن يعود مع نتس قبل الأدوار الإقصائية

ولم يرتدِ العملاق الأسترالي (2.11 م) قميص نتس منذ انضمامه إليه قادماً من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في صفقة تبادل في شباط/فبراير.

ويكافح ابن الـ 25 عاماً والمولود في ملبورن للتعافي من انزلاق غضروفي في ظهره، مما جعله غير قادر على خوض التمارين بشكل كامل مع بروكلين.

قال ناش الإثنين إن سيمونز سيغيب عن الفترة المتبقية من الموسم العادي، الذي يقترب من نهايته الأحد، وعلى الأرجح أيضاً عن الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" الأسبوع المقبل.

وأكد أنه برغم إظهار سيمونز علامات تحسن من خلال المشاركة في تمارين خفيفة تعتمد على تسديد الكرة وأخرى بدنية "إلا أنه لا يزال بعيداً من استعادة كامل لياقته".

وتابع "لم يخض تمارين قاسية، لكن من الواضح أنه بدأ في تمارين اللياقة والتسديد الخفيف"، مؤكداً أن سيمونز في حالة إيجابية للغاية، ولكن ليس الأمر "كما لو كنا نتوقعه في التشكيلة في الأسبوع المقبل".

وشدّد ناش أن نتس لن يخاطر باشراك سيمونز في الـ "بلاي أوف" ما لم يكونوا متأكدين من لياقته، خصوصاً أن الأسترالي لم يخض أي مباراة هذا الموسم في الدوري.

ويحتل نتس المركز العاشر في المنطقة الشرقية مع 35 فوزاً مقابل 38 هزيمة، ليضمن مركزاً في الملحق.

