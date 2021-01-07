سيكسرز يواصل تقديم عروضه القوية

وسجل كل من توبياس هاريس وشاك ميلتون 19 نقطة لكل منهما، وأضاف بن سيمونز 17 نقطة و12 تمريرة حاسمة، ليحقق فيلادلفيا فوزه الخامس على التوالي ورفع رقمه القياسي في الصدارة إلى سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

وتقدم السيكسرز بـ21 نقطة في الربع الثالث، لكن ويزاردز استفاق وعادل النتيجة 131-131 قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وعندها سجل فيلادلفيا ثماني نقاط متتالية ليبتعد في النتيجة، ويلحق بويزاردز الهزيمة الأكثر إيلاماً، خصوصاً مع خروج راسل ويستبروك في الدقائق الأخيرة لإصابة في اليد، بعدما ساهم بـ20 نقطة وثماني متابعات و12 تمريرة حاسمة.

ليلة عنيفة

وجاءت المباريات تزامناً مع اقتحام حشد من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن، ما أجبر المشرعين على الفرار، وأسفر عن مقتل امرأة.

وتطرق اللاعبون والمدربون إلى أحداث العنف، وخصوصاً القرار القضائي الذي صدر قبل يوم بعدم توجيه اتهامات لأي ضابط في قضية إصابة الأميركي الأسود جاكوب بليك بشلل سفلي بعدما أطلق شرطي أبيض النار عليه في ويسكونسن في آب/أغسطس الماضي.

وقال لاعبون من بوسطن سلتيكس وميامي هيت في بيان مشترك قبل مباراتهما "نلعب مباراة الليلة بقلب حزين بعد قرار أمس في كينوشا، ونعلم أن المتظاهرين في عاصمة بلادنا يعاملون بشكل مختلف من قبل القادة السياسيين استناداً إلى موقفهم من القضايا".

وأضافوا أن "الاختلاف الكبير بين الطريقة التي عومل بها المتظاهرون في الربيع والصيف الماضيين والتشجيع المقدم لمتظاهري اليوم الذين تصرفوا بشكل غير قانوني، يظهر مقدار المجهود الذي يتعين علينا بذله".

وكانت المباراة بين سلتيكس وهيت الأولى بين الفريقين منذ فوز الأخير على سلتيكس في نهائيات المنطقة الشرقية.

وشهدت المباراة فوز سلتيكس هذه المرة بشق الأنفس 107-105.

واستغل فريق بوسطن تقدماً فارق عشر نقاط متتالية قبل دقيقة و17 ثانية من نهاية المباراة، فتمكن هيت من المعادلة، غير أن بايتون بريتشارد سجل سلة الفوز في آخر المباراة.

وتصدر جيمي باتلر هدافي هيت برصيد 26 نقطة، فيما سجل جايسون تاتوم لسلتيكس 27 نقطة و21 نقطة لجايلين براون.

الإصابة تنهي موسم فولتز



وفي أورلاندو، سجل تيرينس روس 20 نقطة وزميله دواين بايكون 19 نقطة، ليقودا ماجيك للفوز 105-94 على كليفلاند كافالييرز.

لكن إصابة في الركبة أنهت موسم ماركيل فولتز وعكرت صفو الفوز، بعدما شعر بألم في الملعب، وقال الفريق لاحقاً إنه أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

من جهة أخرى، سجل نجم تشارلوت هورنتس غوردون هايوارد 44 نقطة ليقود فريقه للفوز 102-94 على مضيفه أتلانتا هوكس.

وحقق إنديانا بايسرز مستفيداً من 35 نقطة لمالكوم بروغدون، فوزاً بنتيجة 114-107 على هيوستن روكتس، الذي كان أداء نجمه جيمس هاردن متواضعاً بـ15 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

ونجح ميلووكي باكس من تخطي ديترويت بيستونز 130-115 بفضل 25 نقطة سجلها أغلى لاعب في الدوري الأميركي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

وشهدت المباراة خروجاً مبكراً لنجم بيستونز ديريك روز بعد إصابة في ركبته اليمنى.

وتفوق أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه نيو أوليانز بيليكانز 111-110.

وساهم شاي غيلجوس-ألكساندر بفوز ثاندر مع تسجيله 21 نقطة، فيما أسهمت رميتان حرتان سجلهما جورج هيل قبل 12 ثانية من نهاية المباراة بضمان الفوز.

وسجل زايون ويليامسون 29 نقطة لبيليكانز، إضافة إلى "تريبل دابل" من 10 نقاط و11 متابعة و10 تمريرات من النيوزيلندي ستيفن آدامز الذي حقق أول "تريب دابل" في مسيرته أمام فريقه السابق.

ومع 21 نقطة لكل من كوهي ليونارد وبول جورج، تفوق لوس أنجليس كليبرز على غولدن ستايت ووريرز 108-101 في سان فرانسيسكو.

وعانى نجم ووريرز ستيفن كاري من شح في التسجيل مع 13 نقطة فقط، بعدما تمكن من تسجيل 92 نقطة في مباراتيه السابقتين، بينها 62 نقطة وهي الأعلى في مسيرته ضد بورتلاند الأحد الماضي.





