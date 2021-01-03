سيكسرز يواصل انطلاقته القوية

وساهم ستة لاعبين في فوز سيكسرز بتخطيهم حاجز الـ10 نقاط أبرزهم توبياس هاريس وسيث كوري وسجلا 24 و21 نقطة توالياً، في حين نجح الأسترالي بن سيمونز في تحقيق "تريبل دبل" مع 15 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

في المقابل، لم تنفع النقاط الـ35 التي سجلها تيري روزييه للفريق الخاسر.

وأكد سيكسرز تفوقه في المواجهات المباشرة ضد تشارلوت حيث تغلب عليه في آخر 12 مباراة جمعت بينهما منذ 2016.

ولم يتأثر هيوستن روكتس بغياب نجمه جيمس هاردن، فتغلب على ساكرامنتو كينغز 102-94 بفضل 28 نقطة لجون وول.

وكان وول غاب عن الموسمين الماضيين بأكملهما وخاض اخر مباراة له في 26 كانون الأول/ديسمبر 2018 قبل أن يخضع لعمليتين جراحتين في ركبته ووتر اخيل ليعود إلى الملاعب قبل أيام قليلة.

وكان وول سجل 22 نقطة في سلة ساكرامنتو قبل ثلاثة أيام فأشاد به مدرب روكتس ستيفان سيلاس بقوله: "مهما كانت التوقعات التي وضعتها، فقد تخطاها".

وكشف سيلاس بأنه من المبكر معرفة ما إذا كان هاردن سيشارك في مباراة الفريق المقبلة ضد دالاس مافريكس الاثنين.

وقال وول "لقد بذلت جهوداً كبيرة لكي أصل إلى هذه النقطة، لم أكن لأطلب انطلاقة أفضل من هذه في مطلع العام الحالي".



وتقدم روكتس بفارق 11 نقطة في مطلع الربع الأخير عندما سجل له كل من ديفيد نوابا وغوردون ثلاثية ونجح في المحافظة على تقدمه حتى النهاية.

أما أفضل مسجل في صفوف كينغز فكان دي ارون فوكس مع 23 نقطة في حين أضاف زميله بادي هيلد 17 نقطة.

وتغلب كليفلاند كافاليررز على أتلانتا هوكس 96-91 بفضل تألق الشاب كولين سكستون (21 عاماً) في صفوفه بتسجيله 27 نقطة.

ورفع كليفلاند الفريق الوحيد الذي ألحق الهزيمة هذا الموسم بفيلادلفيا سفنتي سيكسرز رصيده إلى أربعة انتصارات مقابل هزيمتين.

وقال سكستون: "كنا ندرك المهمة الموكلة إلينا هذا المساء، كان يتعيّن علينا أن نتحلى بالتضامن والوحدة على أرضية الملعب".

وتغلّب أوكلاهوما سيتي ثاندر على أورلاندو ماجيك 108-99 بفضل "دبل دبل" لداريوس بايزلي (19 نقطة و12 متابعة).

ووضع ثاندر حداً لثلاث هزائم توالياً، في حين مني أورلاندو بالخسارة الثانية توالياً بعد أن بدأ الموسم بفوزه في مبارياته الأربع الأولى.

وكان افضل مسجل في صفوف الخاسر نجمه نيكولا فوتشيفيتش من مونتينيغرو مع 30 نقطة في حين أضاف زميله تيرينس روس 26.

وفاز نيويورك نيكس على إنديانا بايسرز 106-102، ونيو أورليانز بيليكانز على تورونتو رابتورز 120 – 116.