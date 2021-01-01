سيكسرز يلحق الخسارة الأولى بماجيك

وكان ماجيك آخر فريق لم يتعرض إلى الخسارة في الدوري حيث استهله بأربعة انتصارات متتالية في أفضل بداية في تاريخ النادي، قبل أن يسقط أمام سيكسرز، في مباراة نجح خلالها الضيوف في تسجيل 15 رمية ثلاثية.

ويدين سيكسرز بفوزه الرابع في 5 مباريات هذا الموسم إلى الثلاثي الكاميروني جويل إمبيد صاحب 21 نقطة جميعها في الأرباع الثلاثة الأولى، مع تسع متابعات، وسيث كوري، شقيق ستيفن نجم غولدن ستايت ووريرز، حيث سجل 21 نقطة أيضاً بينها خمس ثلاثيات من أصل سبع محاولات، وتوبياس هاريس الذي أضاف 20 نقطة، بينها ثلاث ثلاثيات، مع تسع متابعات.

وضرب الضيوف بقوة في الشوط الأول وأنهوه في صالحهم بفارق 35 نقطة (75-40)، بعدما كسبوا الربع الأول بفارق 16 نقطة (38-22) والثاني بفارق 19 نقطة (37-18).

وفرض أصحاب الأرض أفضلية نسبية في الربعين الأخيرين (29-23 و23-18 على التوالي) من دون أن ينجحوا في تفادي الخسارة الأولى).

وقال كوري: "قمنا بعمل جيد في تحريك الكرة والرميات الثلاثية، نعلم أن لدينا الكثير من الإمكانات والطرق للتطور، ولكن أن تكون غلتك 4 انتصارات وخسارة واحدة، أمر جيد بالفعل".

ومن بين الثلاثيات الـ15 لفيلادلفيا، أعلى غلة له هذا الموسم، كانت واحدة للأسترالي بن سيمونز هي الثالثة فقط في مسيرته الاحترافية.

وأنهى سيمونز المباراة بتسع نقاط و10 متابعات بينها 8 دفاعية.

في المقابل، كان المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش أفضل مسجل في صفوف أورلاندو ماجيك برصيد 19 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف البديل كول أنتوني 16 نقطة مع سبع متابعات.

وفي باقي المباريات، فاز تورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 100-83، وهيوستن روكتس على ساكرامنتو كينغز 122-119، وإنديانا بايسرز على كليفلاند كافالييرز 119-99، وخسر يوتا جاز أمام فينيكس صنز 95-106، وأوكلاهوما سيتي ثاندر أمام نيو أورليانز بيليكانز 80-113، وواشنطن ويزاردز أمام شيكاغو بولز 130-133.



