سيكسرز يقهر بولز في شيكاغو ودنفر يعمق جراح نتس

في المباراة الأولى، واصل إمبيد تألقه في الآونة الأخيرة وأعاد فريقه إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بتحقيقه "دابل دابل" مع 40 نقطة و10 متابعات.

وهي المباراة السابعة تواليا التي يسجل فيها إمبيد 40 نقطة على الأقل.

وتفوق إمبيد على نجم بولز ديمار ديروزان الذي كان أفضل مسجل في المباراة مع 45 نقطة وتسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة الـ20 في 53 مباراة هذا الموسم.

وبرز توبياس هاريس وتيريز ماكسي وسيث كوري، شقيق ستيفن نجم غولدن ستايت ووريرز، في صفوف سيكسرز أيضا حيث كان الأول قريبا من "دابل دابل" مع 23 نقطة وثماني متابعات، وأضاف الثاني 16 نقطة والثالث 12 نقطة.

في المقابل، كان الثلاثي ديروزان والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش وجافونت غرين الوحيدين الذين تخطوا حاجز العشر نقاط، فسجل الثاني 23 نقطة والثالث 17 نقطة.

وتخلى بولز الذي لعب في غياب نجمه راك لافين بسبب إصابة في الظهر، عن صدارة المنطقة الشرقية، فيما عزز سيكسرز موقعه في المركز الخامس خلف كليفلاند كافالييرز الفائز على إنديانا بايسرز 98-85 بعدما كان متخلفا بفارق 19 نقطة في بداية الربع الأخير.

وفي الثانية، استعاد دنفر ناغتس توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية وزاد متاعب بروكلين نتس عندما ألحق به الخسارة الثامنة تواليا والـ24 في 53 مباراة هذا الموسم.

وصمد نتس الذي يستمر غياب نجميه كيفن دورانت وجيمس هاردن بسبب الإصابة، في الشوط الأول (75-76)، لكنه استسلم في الثاني أمام تألق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب الموسم الماضي، صاحب الـ"تريبل دابل" مع 27 نقطة و12 متابعة و10 تمريرات حاسمة وويل بارتون صاحب 21 نقطة وآرون غوردون الذي سجّل 17 نقطة مع تسع متابعات.

في المقابل، كان كايري إرفينغ أفضل مسجل في صفوف نتس برصيد 27 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، وأضاف البديل كامرون توماس 20 نقطة وبلايك غريفين 19 نقطة.

وواصل ميلووكي باكس حامل اللقب صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 137-113 بفضل نجميه العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 28 نقطة و10 متابعات، وجرو هوليداي صاحب 27 نقطة و13 تمريرة حاسمة.