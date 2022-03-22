سيكسرز يستعيد توازنه سريعاً ويهزم ميامي هيت

حسم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مواجهته المرتقبة مع ضيفه ميامي هيت متصدر المنطقة الشرقية 113-106 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك رغم غياب نجميه الكاميروني جويل إمبيد والوافد الجديد جيمس هاردن.

وبغياب إمبيد بسبب أوجاع في ظهره وهاردن بسبب إصابة عضلية في الفخذ، برز تايريس ماكسي بتسجيله 13 من نقاطه الـ28 في الربع الأخير، بينها تسع متتالية خلال مرحلة حاسمة من اللقاء.

ولعب شايك ميلتون والتركي فوركان كوركماز دوراً أساسياً أيضاً في هذا الفوز بعدما سجل الأول 20 نقطة والثاني 18، ليضعا فريقهما على بعد مباراتين ونصف من هيت في صراعهما على زعامة المنطقة الشرقية.

بروكلين نتس ينتصر رغم الصعوبات

ورغم غياب كايري إيرفينغ لمنعه من المشاركة في المباريات البيتية لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأندري دروموند والأسترالي بن سيمونز للإصابة التي حرمت سيث كوري أيضاً من خوض الشوط الثاني، حقق بروكلين نتس فوزه السادس في آخر سبع مباريات وجاء على حساب ضيفه يوتا جاز 114-106 بفضل جهود كيفن دورانت الذي سجل 37 نقطة مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وساهم بروس براون أيضاً في انتصار نتس الذي يحتل المركز الثامن في المنطقة الشرقية، بتسجيله 22 نقطة، فيما تألق نيك كلاكستون في الربع الثالث الذي سجل فيه 11 من نقاطه الـ15.

وكان الربع الثالث حاسماً في تحديد وجهة المباراة، إذ أنهاه نتس لصالحه 38-24 بفضل 15 نقطة من دورانت الذي رأى أن الفضل يعود في تحسن النتائج مؤخراً الى "العمل الجماعي. أعتقد أننا نساند بعضنا البعض... نقوم بالأمور معاً أكثر من أي شيء آخر. الأمر يتعلق وحسب بالأداء الجماعي".

ورغم جهود دونوفان ميتشل (30 نقطة) وجوردن كلاركسون (19) ومايك كونلي (18 مع 7 تمريرات حاسمة)، مني جاز بهزيمته السابعة والعشرين مقابل 45 فوزاً، ليصبح مركزه الرابع في المنطقة الغربية مهدداً من دالاس مافريكس (44-28)، لاسيما بعد فوز الأخير على مينيسوتا تمبروولفز 110-108.

عودة موفقة للملك جيمس إلى مسقط رأسه

وفي المباريات الأخرى، حقق "الملك" ليبرون جيمس عودة موفقة إلى مسقط رأسه أوهايو وقاد لوس أنجليس ليكرز للفوز على فريقه السابق كليفلاند كافالييرز 131-120 بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل"، بعدما سجل 38 نقطة مع 11 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وباستثناء مباراة كل النجوم "أول ستار" التي أقيمت على ملعب الفريق الذي قاده "الملك" الى اللقب عام 2016، كان لقاء الإثنين الزيارة الأولى في دوري هذا الموسم لجيمس الى ملعب فريقه السابق، وقد حظي ابن الـ37 عاماً باستقبال رائع من جماهير كافالييرز.

لكن "كل ما أرادته هو الفوز. هذا كل ما يهمني" بحسب ما أفاد جيمس الذي دخل وليكرز اللقاء على خلفية أربع هزائم في المباريات الخمس الماضية.

ولعب راسل وستبروك (20 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة) ودي دجاي أوغوستين (20 نقطة) دوراً هاماً أيضاً في الفوز الحادي والثلاثين لبطل عام 2020، معززاً مركزه التاسع في المنطقة الغربية.

وفاز شيكاغو بولز على تورونتو رابتورز 113-99، هيوستن روكتس على واشنطن ويزاردز 115-97 بفضل 39 نقطة و10 متابعات من كريستيان وود، بوسطن سلتيكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 132-123 بفضل جايسون تايتوم (36 مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة)، بورتلاند ترايل بلايزرز على ديترويت بيستونز 119-115، وتشارلوت هورنتس على نيو أورليانز بيليكانز 106-103.

