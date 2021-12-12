سيكسرز يرجىء وصول كوري إلى رقم راي ألن



ودخل كوري اللقاء وهو بحاجة إلى تسجيل 10 ثلاثيات من أجل تحطيم رقم ألن البالغ 2973 ثلاثية في مسيرته (بين 1996 و2014)، لكن سيكسرز حرم اللاعب الذي سجل 10 ثلاثيات أو أكثر خلال 22 مباراة في مسيرته، من الوصول إلى هذا الرقم بعدما أجبره على الاكتفاء بثلاث ثلاثيات فقط خلال اللقاء من أصل 14 محاولة.



وعانى كوري من الدفاع المحكم الذي فرضه عليه الأسترالي-الأميركي ماتيس ثايبول، وأنهى اللقاء بتسجيله 18 نقطة ما لعب دوراً أساسياً في الهزيمة الخامسة لووريرز هذا الموسم من أصل 26 مباراة، ليصبح متخلفاً بفارق نصف مباراة عن فينيكس صنز متصدر المنطقة الغربية.



وشدد كوري بعد اللقاء: "إني أحاول عدم التفكير بهذه المسألة (الرقم القياسي) والتركيز على لعب كرة السلة".



وكان نجم سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد الذي سجل 26 نقطة مع 9 متابعات ليساهم بشكل أساسي بالفوز الخامس عشر لأصحاب الأرض في 27 مباراة، واضحاً تجاه مسألة وصول كوري الى الرقم القياسي بالقول "لم نكن لنسمح بحصول ذلك في ملعبنا، لم نكن نسمح بحصوله في فيلادلفيا".



ومن المؤكد أنّ كوري لن ينتظر طويلاً لتحطيم رقم ألن، إذ بات الآن على بعد ست ثلاثيات من معادلته وفرصته التالية ستكون الإثنين على ملعب إنديانا بايسرز في ثاني مباراة لفريقه من أصل خمسة متتالية بعيداً عن سان فرانسيسكو وجماهيره.



ورغم تشدد إمبيد في منع كوري من تحطيم رقم قياسي على أرض سيكسرز، كان جمهور الأخير يشجع نجم ووريرز من أجل تحقيق ذلك وحتى أنه رفع لافتات كتب عليه "إلى 2974 وأكثر".



لكنه عجز عن ذلك بعدما اكتفى بثلاثيتين في الشوط الأول وواحدة في الثاني نتيجة الدفاع المحكم الذي فرض عليه.



جاز يواصل انتصاراته



وفي واشنطن، واصل يوتا جاز انتصاراته بتحقيقه الفوز السابع توالياً، وجاء على حساب مضيفه ويزاردز 123-98 بفضل جهود الثنائي دونوفان ميتشل (28 نقطة) والفرنسي رودي غوبير 20 نقطة مع 11 متابعة).



كما ساهم حسان وايتسايد في انتهاء جولة من أربع مباريات لفريقه في الساحل الشرقي بالفوز، وذلك بتسجيله 18 نقطة مع 14 متابعة بعد دخوله من مقاعد البدلاء في لقاء كان متقارباً في شوطه الأول الذي انتهى بفارق نقطة لويزاردز (51-50)، قبل أن يفرض جاز أفضليته اعتباراً من الربع الثالث الذي تقدم خلاله بفارق 10 نقاط للمرة الأولى منذ بداية اللقاء (77-67) بعد سلة من ميتشل وتمريرة منه الى واتسايد الذي ترجمها بشكل استعراضي.



وحافظ جاز على فارق العشر نقاط أو أكثر بعد سلة من مايك كونلي، ولم يسمح لمضيفه من الاقتراب منه، ليخرج في النهاية بفوزه التاسع عشر في 26 مباراة، فيما مني ويزاردز بهزيمته الرابعة في آخر 5 مباريات.



واستفاد ميامي هيت من افتقاد ضيفه شيكاغو بولز لسبعة من لاعبيه بسبب بروتوكولات فيروس كورونا، أحدهما ستانلي جونسون الذي تعاقد معه الفريق بعقد لعشرة أيام من أجل تعويض الغيابات في صفوفه، كي يحقق فوزاً سهلاً 118-92 رغم المجهود المقدم من زاك لافين (33 نقطة).



وسيطر هيت تماماً على اللقاء ووصل خمسة من لاعبيه إلى العشر نقاط أو أكثر، أبرزهم المخضرم دانكن روبنسون (26 نقطة) وكايل لاوري (16 مع 14 تمريرة حاسمة).



وقاد الصربي نيكولا يوكيتش دنفر ناغتس للثأر من سان أنتونيو سبيرز الذي فاز على فريقه قبل يومين، وذلك بتسجيله 35 نقطة مع 17 متابعة في لقاء حسمه ناغتس 127-112.



وفي المباريات الأخرى، فاز ممفيس غريزليز على هيوستن روكتس 113-106، لوس أنجليس كليبرز على أورلاندو ماجيك 106-104، وكليفلاند كافالييرز على ساكرامنتو كينغز 117-103.