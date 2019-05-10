سيكسرز وبلايزرز يحافظان على آمالهما ببلوغ النهائي

في المباراة السادسة، فاز سيكسرز على رابتورز 112-101 في المنطقة الشرقية ليعادل النتيجة 3-3، ويستضيف الأخير المباراة السابعة في 12 الحالي على أن يلتقي الفائز منهما، في نهائي المنطقة، مع ميلووكي باكس اعتباراً من الأربعاء المقبل في ميلووكي، في حين خرج بورتلاند ترايل بلايزرز فائزاً على دنفر ناغتس 119-108 معادلاً السلسلة على أن يستضيف الأخير المباراة السابعة في 12 الحالي أيضاً.

وقاد جيمي باتلر فريقه سيكسرز لتخطي رابتورز بتسجيله 25 نقطة وست متابعات، في حين أضاف الأسترالي بن سيمونز 21 نقطة والكاميروني جويل امبييد 17 نقطة و12 متابعة.

ويسعى سيكسرز لبلوغ نهائي المنطقة الشرقية للمرة الأولى منذ 2001 عندما تغلب على ميلووكي باكس في سبع مباريات.

أما أفضل مسجل في صفوف تورونتو فكان كاوهي لينارد مع 29 نقطة و12 متابعة، وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 21 نقطة وكايل لاوري 13 نقطة.

وقدّم سيكسرز أفضل مباراة له في البلاي أوف هذا الموسم وتقدّم بفارق 15 نقطة في نهاية الشوط الأول (58-43).

ورفع الفارق إلى 24 نقطة (93-69) في الربع الأخير قبل أن يريح بعض أساسييه ليتقلص إلى 11 نقطة في نهاية المباراة.

وخاض أمبييد المباراة على الرغم من إصابة في ركبته، كما أنّه لم يتمكن من الالتحاق بتدريبات فريقه في الأيام الأخيرة لإصابته بفيروس، وقال النجم الكاميروني: "كان يتعيّن عليّ أن أكون مثالاً، إذا كان يجب أن ألعب 45 دقيقة خلال المباراة المقبلة، سأكون جاهزاً".

أما باتلر فقال "عندما نلعب بهذا المستوى، يكون من الصعب التفوق علينا"، وعن مستواه الشخصي، قال: "ألعب من أجل الفوز، حالياً هذا ما أقوم به من أجل منح فريقي فرصة أكبر للفوز".

بدوره، أكد سيمونز: "كان تركيز الجميع رائعاً، الجميع ساهم في الفوز، كنا ندرك أهمية الخروج منتصرين".

تألق ليلارد

في المقابل، قاد داميان ليلارد بورتلاند ترايل بلايزرز إلى الفوز على دنفر ناغتس ومعادلة السلسلة 3-3، بفضل 32 نقطة بينها 17 في الربع الثالث، وأضاف سي جاي ماكولوم 30 نقطة.

كما تألق الاحتياطي رودني هود وساهم بـ 25 نقطة.

وكان أفضل لاعب في صفوف الخاسر نجمه الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 29 نقطة و12 متابعة، وأضاف جمال موراي 24 نقطة.

وأسف مدرب دنفر ناغتس مايك مالون لخسارة فريقه بقوله: "لقد افتقدنا إلى الواقعية والزخم في الدفاع".

لكنه أعرب عن ثقته بقدرة فريقه على حسم المواجهة لصالحه في المباراة السابعة الفاصلة بقوله: "كنا في مثل هذا الوضع في الدور السابق (تخطى سان أنتونيو 4-3). نحن نملك أفضل سجل بين جميع الفرق على أرضنا وهذا الأمر يعني الكثير".

ويسعى بورتلاند لبلوغ نهائي المنطقة الغربية للمرة الأولى منذ 19 عاماً.

وسيلتقي الفائز من بلايزرز وناغتس مع غولدن ستايت ووريزر حامل اللقب في الموسين الماضيين أو هيوستن روكتس حيث يتقدم الأول 3-2 ويلتقيان في المباراة السادسة الجمعة في هيوستن.

ويغيب عن ووريرز أحد ابرز نجومه كيفن دورانت بداعي الإصابة في ربلة الساق.

وأصدر ووريرز بياناً أكّد فيه أنّ: "الفحص الذي أجراه دورانت يؤكد التشخيص الأولي وهو إصابته بتقلص عضلي في ربلة الساق، لن يسافر إلى هيوستن للمباراة السادسة وسيبقى في أوكلاند لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أنه "سيخضع لفحص جديد بعد أسبوع".

