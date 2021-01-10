سيكسرز "المنقوص" يسقط أمام ناغتس

وجاءت نتيجة سيث كوري ايجابية الخميس، فاضطر أربعة من زملائه الذين خالطوه وهم توبياس هاريس، ماتيس ثيبول، شايك ميلتون وفانسان بوارييه إلى حجز أنفسهم، في حين غاب نجما الفريق الكاميروني جويل إمبييد والأسترالي بن سيمونز بداعي الاصابة في الظهر والركبة توالياً.

ومن بين اللاعبين الثمانية المتاحين أمام المدرب دوك ريفرز، لم يكن مايك سكوت جاهزًا لخوض المباراة لكنه جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين ليسمح لفريقه بتواجد ثمانية لاعبين كما تنص قوانين رابطة الدوري.

واضطر ريفرز إلى اشراك المخضرمين دوايت هاورد وداني غرين إلى جانب مجموعة من الشباب بينهم أيسايه جو وداكوتا ماتياس وتيريز ماكسي وتألق الأخير ونجح في تسجيل 39 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

أما أفضل مسجل في صفوف الفائز فكان غاري هاريس مع 21 نقطة في حين أضاف الصربي نيكولا يوكيتش 15 نقطة.

وبات لا ميلو بول أصغر لاعب في تاريخ الدوري الأميركي لكرة السلة يسجل "تريبل دبل" مع 22 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود فريقه تشارلوت هورنتس للفوز على أتلانتا هوكس 113-105.

وبعمر 19 عاماً، تفوق بول على صاحب الرقم القياسي السابق مارلاكل فولتس بـ177 يوماً.

وساهم تيم هارداواي وتري بورك في فوز دالاس مافريكس على أورلاندو ماجيك 112-98 بتسجيلهما 36 و29 نقطة توالياً أي أكثر من نصف نقاط الفريق.

ونجح هارداواي بتسجيل 8 رميات ثلاثية من أصل 13 قام بتسديده نحو سلة ماجيك.

وفي المباريات الأخرى، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على ساكرامنتو كينغز 125-99، وميلووكي باكس على كليفلاند كافالييرز 100-90، وسان أنتونيو سبيرز على مينيسوتا تمبروولفز 125-122 بعد التمديد، وفينيكس صنز على إنديانا بايسرز 125-117، وميامي هيت على واشنطن ويزاردز 128-124.







