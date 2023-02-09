سلتيكس المنقوص يتابع تألقه بفوزه على سفنتي سيكسرز

وتلقى براون ضربة غير متعمدة من كوع زميله جايسون تاتوم أثناء محاولة التقاطهما لكرة مرتدة قبل أقل من دقيقتين من نهاية الشوط الأول، ليغادر الملعب مصاباً بكدمة في وجهه.

وأضيفت إصابة براون إلى غياب الثلاثي ماركوس سمارت وروبرت وليامس وآل هورفورد، إلاّ أنّ سلتيكس صاحب أفضل سجل في الموسم العادي ومتصدر المنطقة الشرقية مع 39 فوزاً و16 هزيمة تابع على سكة الانتصارات.

قال تاتوم لقناة "إي أس بي أن" بعد نهاية مباراة بلغت خلالها نسبة نجاح فريقه في الرميات 52.6 في المئة، منها 19 رمية ثلاثية من أصل 35 محاولة "هذه الأمسية كانت أفضل تعريف لما يعني فوز الفريق".

وسجل تاتوم 12 نقطة، وأضاف إليها 8 مرتدات و9 تمريرات حاسمة، في حين ساهم رفاقه في الحدّ من خطورة سفنتي سيكسرز ونجمه الكاميروني جويل إمبيد، المرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري العادي وأفضل مسجل في المباراة مع 28 نقطة، في حين ساهم زميله جيمس هاردن بـ 26 و11 تمريرة حاسمة.

وأثنى تاتوم على رفاقه قائلاً "هؤلاء اللاعبون يبذلون الكثير من الجهد. هم محترفون وعندما يتم الطلب منهم دخول أرض الملعب يبذلون قصارى جهدهم وينافسون".

وبدوره، افتقد كليفلاند كافالييرز لعدد من لاعبيه إلا أنه نجح في الفوز على ديترويت بيستونز 113-85.

وفي غياب دونوفان ميتشيل وداريوس غارلاند للإصابة، تحمل الثنائي جاريت آلن (20 نقطة) وإيفان موبلي (19) عبء المباراة، وساهما في تقدم كافالييرز بفارق 18 نقطة مع نهاية الربع الأوّل في طريقه إلى فوزه الرابع توالياً.

وفي هيوستن، فاز ساكرامنتو كينغز على هيوستن روكتس بفارق نقطتين 130-128، في نهاية مباراة حبست الأنفاس حين نجح ديأيرون فوكس في تسجيل ثلاث رميات حرة قبل 3 أعشار من الثانية من صافرة النهاية بعد خطأ مثير للجدل من إريك غوردون.

وأنهى فوكس اللقاء مع 31 نقطة، منها 13 في الربع الأخير، ليحول دون فوز هيوستن برغم 41 نقطة لنجمه جالن غرين في مباراة شهدت تبدّل صاحب الأفضلية 22 مرة.

وفي تورونتو، سجل الكاميروني باسكال سياكام 37 نقطة و10 متابعات وقاد فريقه رابتورز للفوز على سان أنتونيو سبيرز 112-98.

وفي مباريات أخرى، خسر لوس أنجليس كليبرز أمام دالاس مافريكس 104-110، ويوتا جاز أمام مينيسوتا تمبروولفز 118-143.

في المقابل، فاز ميامي هيت على إنديانا بايسرز 116-111 وبورتلاند ترايل بلايزرز على غولدن ستايت ووريرز 125-122، وواشنطن ويزاردز على تشارلوت هورنتس 118-104.





