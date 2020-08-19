سقوط مفاجئ لباكس وليكرز

ويدين الفريقان بفوزيهما إلى نجميهما المونتينيغري نيكولا فوتشوفيتش وداميان ليلارد، حيث سجل الأول 35 نقطة مع 14 متابعة لأورلاندو ماجيك الذي حسم المباراة في صالحه بنتيجة 122-110، والثاني 34 نقطة لبورتلاند الفائز بنتيجة 100-93.

في المباراة الأولى، فرض أورلاندو ماجيك أفضليته منذ البداية وحسم الربع الأول بفارق 10 نقاط، وهو الفارق الذي انتهى به الشوط الأول (62-52) بعدما تعادل الفريقان في الربع الثاني 29-29.

واحتدم الصراع بين الفريقين في الربع الثالث لكن الأفضلية كانت لأورلاندو بفارق ثلاث نقاط (30-27)، فيما كان الربع الأخير لصالح ميلووكي بفارق نقطة واحدة (31-30) لم تكن كافية لتفادي الخسارة.

وعلى الرغم من تألق نجمه اليوناني النيجيري الأصل يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 31 نقطة مع 17 متابعة و7 تمريرات حاسمة، لم يظهر ميلووكي بقوته المعهودة خصوصاً في الجانب الدفاعي والتناسق في اللعب الجماعي وهو ما استغله أورلاندو لحسم النتيجة.

وفي الثانية، تابع بورتلاند ترايل بلايزرز، آخر المتأهلين إلى البلاي أوف، عروضه الجيدة منذ استئناف المنافسات في أورلاندو، ونجح في قلب الطاولة على ليكرز بفضل نجمه داميان ليلارد صاحب 34 نقطة وخمس تمريرات حاسمة.

وقال ليلارد "في كل مرة لعبنا فيها هنا منذ استئناف المنافسات، نخوض مبارياتنا وكأنها مباريات إقصائية، وبالتالي مكننا ذلك من الاستعداد لمواجهة مثل التي خضناها اليوم ضد ليكرز".

وفرض "الملك" ليبرون جيمس نفسه نجماً في المباراة الأولى له في الأدوار الإقصائية بألوان لوس أنجليس ليكرز بتحقيقه "تريبل دابل" حيث سجل 23 نقطة مع 17 متابعة و16 تمريرة حاسمة، لكن دون أن ينجح وزميله أنطوني ديفيس صاحب "دابل دابل" بتسجيله 28 نقطة مع 11 متابعة، في تجنيب فريقهما الخسارة.

وضرب بورتلاند بقوة في الربع الأول وحسمه بفارق 11 نقطة (36-25)، ورد ليكرز بفارق 10 نقاط في الثاني (31-21)، لتشتد المنافسة بين الفريقين في الربع الثالث الذي كان في صالح بورتلاند بفارق سلة واحدة (21-19).

وانتفض ليكرز في الربع الأخير ونجح في التقدم بفارق ست نقاط مستغلاً بوادر التعب التي بدت على لاعبي بورتلاند لكن ليلارد تألق برميتين ثلاثيتين بعيدتين وأضاف كارميلو أنطوني واحدة في الثواني الأخيرة ليحسم فريقهما الربع في صالحه 22-18 وبالتالي نتيجة المباراة 100-93.

وفي مباراتين أخريين، قاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس إلى الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 123-108 بتسجيله 37 نقطة، وتغلب ميامي هيت على إنديانا بيسرز 113-101.





