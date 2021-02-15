سقوط ليكرز ونجمه ديفيس يصاب مجدداً

وثأر ناغتس بالتالي من الفريق الذي أوقف زحفه في البلاي أوف الموسم الماضي في مواجهة مثيرة لا سيما في الشوط الأول قبل أن يبسط الفائز سيطرته على مجريات اللعب لا سيما بعد إصابة ديفيس الذي كان متألقاً في المباراة بتسجيله 15 نقطة في 14 دقيقة قبل أن يترك ارضية الملعب.

وسيخضع ديفيس لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي لمعرفة مدى خطورة اصابته.

وعانى ديفيس من أوجاع في وتر آخيل في الآونة الأخيرة ويبدو أنّ إصابته تفاقمت ضد ناغتس مع أن الأطباء طمأنوا اللاعب بأنّه لا يتعيّن عليه أن يقلق وخضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي مجرد محاولة للتأكد من أن كل شيء على ما يرام.

وكانت المباراة مواجهة على أرضية الملعب بين نجم ليكرز ليبرون جيمس ومنافسه الصربي نيكولا يوكيتش فتفوق الأخير بنسبة ضئيلة بتحقيقه "تريبل دبل" مع 23 نقطة و16 متابعة و10 تمريرات حاسمة، في حين جاراه الأول مع 22 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

وأهدر ميلووكي باكس فرصة الاقتراب من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية بسقوطه أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 109-114 على الرغم من المساهمة الكبيرة لنجمه اليوناني يانيس انتيكونمبو صاحب "تريبل دبل" مع 24 نقطة و17 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وهي المرة الرابعة التي يسجل فيها يانيس "تريبل دبل" هذا الموسم.



تألق ليلارد



ومرة جديدة قاد نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد فريقه إلى الفوز في الثواني الأخيرة على دالاس مافريكس 121-118 بتسجيله 34 نقطة بينها 7 في الثواني التسعين الأخيرة كما نجح في 11 تمريرة حاسمة.

في المقابل لم تنفع النقاط الـ44 التي سجلها السلوفيني لوكا دونتشيتش لإبعاد الخسارة عن مافركيس علماً بأنّه حقق أيضاً 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات كما أهدر رمية ثلاثية في الرمق الأخير كانت كفيلة بفرض وقت إضافي.

وأشاد تيري سكوت مدرب بورتلاند بليلارد بقوله: "ندرك [أنّه يتخذ دائماً القرارات الصائبة ويجيد التسجيل، هو يقوم بهذا الأمر منذ فترة طويلة، الأهم في بعض الأحيان أن نعطيه الكرة".

وتخطى سان أنتونيو تخلفه في الربع الأول بنتيجة 17-33 ليخرج فائزاً على تشارلوت هورنتس 122-110.

وكان ديجورناي كوراي وديريك وايت أفضل مسجلين في صفوف الفائز ولكل منهما 25 نقطة، في حين كان تيري روزييه الأفضل في صفوف الخاسر مع 33 نقطة.



وقاد هداف الدوري برادلي بيل فريقه واشنطن ويزادرز إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 104-91 بتسجيله 35 نقطة.

وفي المباريات الأخرى، فاز ممفيس غريزليز على ساكرامنتو كينغز 124-110، ولوس أنجليس كليبرز على كليفلاند كافالييرز 128-111، وفينيكس صنز على أورلاندو ماجيك 109-90، ومينيسوتا تمبروولفز على تورونتو رابتورز 116-112، وديترويت بيستونز على نيو أورليانز بيليكانز 123-112.