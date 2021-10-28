سقوط ليكرز وباكس في أمسية تألق وستبروك وأنتيتوكونمبو

حقق راسل وستبروك أول "تريبل-دابل" في مسيرته بقميص فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز، إلا أنها لم تحل دون خسارة الضيف أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-123، فيما سقط ميلووكي باكس حامل اللقب أمام مينيسوتا تمبروولفز 108-113 برغم تألق نجم الأول اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله 40 نقطة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء.

على ملعب بايكوم أرينا في أوكلاهوما سيتي، وفي ظل غياب نجم ليكرز "الملك" ليبرون جيمس بسبب مشكلة في كاحله، تألق المخضرم وستبروك في الشق الهجومي لفريقه إلى جانب أنتوني ديفيس، بتسجيله 20 نقطة إلى جانب 13 تمريرة حاسمة و14 مرتدة.

وطرد الحكم نجم ثاندر السابق وستبروك (لعب معه بين عامي 2008 و2019) قبل ثانيتين من النهاية بعد اعتراضه على سلة ساحقة استعراضية من داريوس بازلي.

غير أن وستبروك وديفيس الذي أنهى اللقاء مع 30 نقطة و8 مرتدات، كانا غير قادرين على منع أوكلاهوما من عودة رائعة بعد تأخره بفارق 26 نقطة قبل الاستراحة بين الشوطين، لينهي المباراة متقدماً بفارق 8 نقاط.

وكان ليكرز خاض اللقاء مع رقم قياسي في سجلاته، حيث فاز بـ 230 مباراة، من بينها الادوار الإقصائية، بعد تقدمه بفارق 25 نقطة على الأقل في المواسم الـ 25 الاخيرة، قبل أن يتعرض لخسارته الأولى.

"خسارة مخيبة للآمال"



وسجل ليكرز، الفائز بلقب الدوري 17 مرة، 41 نقطة في الربع الأوّل، وبدا أنه يتجه لتحقيق الفوز بتقدمه 72-56 مع نهاية الشوط الأوّل.

غير أن أوكلاهوما قلب الطاولة على ضيفه في الربع الثالث مسجلاً 41 نقطة مقابل 23 لليكرز، قبل أن يتقدم للمرة الاولى في المباراة 97-96 في الربع الأخير.

ومنح ديريك فايفرز التقدم لفريقه أوكلاهوما 118-115 قبل 31.2 ثانية من صافرة النهاية، ليفشل ليكرز في 3 رميات توالياً في الثواني القاتلة، فيما أحكم الفريق المضيف قبضته على الفوز.

وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل "هي خسارة مخيبة للآمال"، وتابع "رفعنا أقدامنا عن الدواسات. بعد هذا التقدم الكبير في الربع الأول، عادة ما تُحافظ عليه، ولكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك".

وأردف ""تراجع تركيزنا وشراستنا وجهدنا في الجانب الدفاعي، ولكن تعلمناالدرس. لا يمكننا أن نرفع أقدامنا عن الدواسة ضد أي فريق".

برز في صفوف الفائز الكندي شاي غيلجوس-أليكسندر كأفضل المسجيلن مع 26 نقطة، فيما اضاف الاسترالي جوش غيدي وبازلي 18 نقطة لكل منهما.

وحقق أوكلاهوما فوزه الأوّل هذا الموسم مقابل 4 هزائم وظل في قاع ترتيب فرق المنطقة الغربية، فيما تلقى ليكرز خسارته الثالثة مقابل فوزين.



"أمامنا الكثير من العمل"

في ميلووكي، لم تكن حال ميلووكي باكس حامل اللقب أفضل، اذ سقط أمام مينيسوتا تمبروولفز 108-113، برغم تسجيل نجمه اليوناني أنتيتوكونمبو 40 نقطة والتقاطه 16 مرتدة وتمريره 7 كرات حاسمة.

قاد دانجيلو راسل نجاعة مينيسوتا مع 29 نقطة، فيما أضاف أنتوني إدواردز وكارل-أنتوني توونز 25 نقطة لكل منهما في لقاء شهد تقدم فريقهما منذ البداية حتى النهاية وتسجيله 44 نقطة في الربع الأوّل.

أثنى مدرب باكس، مايك بودنهولزر على أداء ضيفه قائلاً "كل التقدير لمينيسوتا الذي سجل 44 نقطة. لا يهم من يلعب. أمامنا الكثير من العمل للقيام به".

ميامي يفوز في بروكلين



وفي مباراة ثالثة، قاد بام أديبايو فريقه ميامي هيت للفوز على مضيفه بروكلين نتس 106-93 في لقاء من "الوزن الثقيل" في المنطقة الشرقية.

وكان أديبايو أحد خمسة لاعبين سجلوا 10 نقاط وأكثر، في صراع شرس شهد قدرة هيت على العودة إلى أجواء المباراة بعد تأخره بفارق 8 نقاط في بداية الربع الثالث، قبل أن يزيد تقدمه في الربع الأخير.

وسجل للفائز جيمي باتلر 17 نقطة إلى جانب 14 مرتدة و7 تمريرات حاسمة، وأضاف أنتوني ليون توكر 15 نقطة.

وبرز في صفوف الخاسر كيفن دورانت كأفضل مسجل مع 25 نقطة، فيما أضاف جو هاريس 15، بينما اكتفى جيمس هاردن بـ 14 إلى 7 تمريرات حاسمة ومثلها مرتدات.

في بوسطن، عانى سلتيكس الذي ما زال ينتظر تحقيق فوزه الاوّل على أرضه هذا الموسم من خسارة جديدة أمام واشنطن ويزاردز 107-116.

قاد البديل مونتريزل هاريل فريقه ويزاردز مع 25 نقطة، فيما أضاف سبنسر دينويدي 22.

وخسر لوس أنجليس كليبرز أمام ضيفه كليفلاند كافالييرز 79-92 للمرة الثانية في ثالث لقاء بينهما، على الرغم من تسجيل الثنائي ريجي جاكسون ونيكولاس باتوم 16 نقطة لكل منهما في صفوف الخاسر.