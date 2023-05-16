سفنتي سيكسرز يقيل مدربه ريفرز بعد الإقصاء

وأكد مدير عمليات كرة السلة في النادي داريل موري أن القرار اتُخذ بعد تقييم للموسم.

وقال في هذا الصدد: "دوك هو أحد أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ الدوري، وسيدخل في قاعة المشاهير في المستقبل، وهو شخص أحترمه كثيراً. نحن ممتنون لكل ما فعله في المواسم الثلاثة التي قضاها هنا ونشكره على التأثير المهم الذي أحدثه على نادينا".

وأضاف "بعد أن أتيحت لنا الفرصة للنظر في موسمنا، قررنا أن بعض التغييرات ضرورية لتعزيز أهدافنا في المنافسة على البطولة".

ويأتي هذا القرار بعد خسارة المباراة السابعة أمام سلتيكس 88-112 في نصف نهائي المنطقة الشرقية الاحد في بوسطن، فخرج سفنتي سيكرز من هذا الدور للموسم الثالث تواليًا.

ومني ريفز بالهزيمة العاشرة في "مباراة سابعة" في مسيرته التدريبية - أكثر من أي مدرب آخر في تاريخ الدوري - مقابل ستة انتصارات، ولم يحقق أي فوز في مباراة سابعة خارج الديار.

وانضم إلى سفنتي سيكسرز في العام 2020 بعد أن أشرف على لوس أنجليس كليبرز، سلتيكس وأورلاندو ماجيك.

