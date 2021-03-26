سفنتي سيكسرز يعمق جراح ليكرز



وفيما افتقد سفنتي سيكسرز لنجمه الكاميروني جويل إمبيد، تتابع غياب "الملك" ليبرون جيمس الذي انضم إلى المصاب الآخر أنتوني ديفيس، عن صفوف حامل اللقب للمباراة الرابعة توالياً.

ومع افتقاد المباراة على ملعب "ستايبلس سنتر" للنجوم، خطف داني غرين لاعب ليكرز السابق وسفنتي سيكسرز الحالي الأضواء بتسجيله 28 نقطة، منها 8 ثلاثيات ومحاولة أخيرة ناجحة قبل 30 ثانية من صافرة النهاية، ليقضي نهائياً على آمال فريقه السابق في البقاء ضمن أجواء اللقاء بعدما تمكن من تقليص الفارق من 18 نقطة إلى نقطتين.

وعزز سفنتي سيكسرز صدارته للمنطقة الشرقية بفوزه الـ 32 مقابل 13 هزيمة هذا الموسم.

في المقابل، قاد كايل كوزما مع 25 نقطة و9 متابعات محاولات عودة ليكرز، إلا أنّ جهوده لم تحل دون الخسارة الرابعة توالياً لفريقه صاحب المركز الرابع في المنطقة الغربية برصيد 28 فوزاً مقابل 17 خسارة.



وبخلاف ليكرز، حقق "الجار" كليبرز فوزه الثاني توالياً على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 98 – 85.

ولعب بول جورج مع 24 نقطة و13 متابعة دوراً في فوز كليبرز، ثالث المنطقة الغربية (30-16)، بعدما قلب النتيجة لصالحه في الشوط الثاني بتسجيله 49 نقطة مقابل 30 لصاحب الأرض.

وتميّز كليبرز بدفاعه الحديدي الذي بدا غير ملموس ومن دون أن يتأثر بكثرة الغيابات على غرار كل من ماركوس موريس، سيرج إيباكا، باتريك بيفرلي ولو وليامس.

وتعرّض غولدن ستايت ووريرز لخسارة جديدة في ظل غياب نجمه ستيفان كوري للإصابة أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 119-141، في مباراة حطم خلالها لاعب الأخير ديارون فوكس رقمه الشخصي بتسجيله 44 نقطة.

وخسر ميامي هيت أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 122 - 125، فيما فاز نيويورك نيكس على واشنطن ويزاردز 106 - 102.