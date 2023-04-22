سفنتي سيكسرز إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية



وتقدم سيكسرز إلى نصف النهائي ليواجه الفائز من سلسلة بوسطن سلتيكس وأتلانتا هوكس (يتقدم سلتيكس 2-1 قبل المباراة الرابعة الأحد)، بعدما قلب تأخره أمام نتس إلى فوز 96-88 في رابع مواجهة بينهما.



على ملعب باركليز سنتر" في بروكلين، تأخر سفنتي سيكسرز بفارق 11 نقطة في وقت باكر من الربع الثالث، إلا أنّه قلب الطاولة على منافسه بتسجيله 18 نقطة مقابل 4 لنتس، ليتقدم في اللقاء ويحسم النتيجة لصالحه في الربع الأخير.

وحقق سيكسرز انتصاراً كبيراً على الصعيد المعنوي إذ جاء الفوز من دون إمبيد الذي يعاني من إصابة في ركبته اليمنى خلال الفوز 102-97 الخميس في المباراة الثالثة.

ويتصدر إمبيد قائمة أفضل المسجلين في الدوري العادي بمعدل 33.1 نقطة في المباراة، وهو أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب.

وفي ظلّ غياب الكاميروني، كان توبياس هاريس أفضل المسجلين في صفوف الفريق الفائز مع 25 نقطة و12 متابعة، وساهم جيمس هاردن بـ 17 نقطة و11 تمريرة حاسمة و8 متابعات وتايريز ماكسي بـ 16 نقطة.

كما عوّض بول ريد فراغ غياب إمبيد بتحقيقه دابل-دابل مع 10 نقاط و15 متابعة، وأضاف ديأنتوني ميلتون من على مقاعد البدلاء 15 نقطة.

قال هاريس إنّ فريقه مصمم على استخدام غياب إمبيد كمحفز، وأضاف: "هو أفضل لاعب. وعندما سمعنا أنه لا يلعب، أعتقد أنها كانت فرصة لأي شخص آخر ليبرز ويفهم أنه يتعين علينا تحقيق الفوز بدون الرفيق الكبير".

وتابع: "بالنسبة لنا أن نخرج إلى هنا ونحقق هذا النصر، هو شعور رائع للمجموعة بأكملها. اجتمعت المجموعة بأكملها اليوم. هو فوز عظيم لنا وطريقة رائعة لاكتساح السلسلة".

وهي المرة الأولى يفوز فيها فيلادلفيا بنتيجة كاسحة 4-صفر في "بلاي أوف" منذ 1991، والأولى مع سلسلة من 7 مباريات منذ عام 1985.

وتألق سبنسر دينويدي عند الفريق الخاسر بتسجيله 20 نقطة، وأضاف نيك كلاكستون 19 نقطة مع 12 متابعة.