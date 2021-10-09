ستيفن كوري يُشيد بليبرون جيمس

قال ستيفن كوري لاعب غولدن ستايت ووريرز المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إن النجم ليبرون جيمس (36 عاما) لاعب لوس أنجليس ليكرز المتوج بلقب البطولة أربع مرات قدّم مثالا يحتذى به فيما يتعلق بالاستمرار طويلا في البطولة بينما يدخل موسمه رقم 19 في الدوري.

وشارك جيمس في مباراة كل نجوم الدوري 17 مرة وحصل في العام الماضي على لقب أفضل لاعب في نهائيات البطولة عندما ساعد ليكرز على الفوز باللقب على حساب ميامي هيت ليضيف لقبا جديدا إلى مسيرته الحافلة.

وقبل المباراة الإعدادية بين الفريقين الليلة الماضية أشاد كوري بجيمس قائلا "لقد قدّم مثالا يحتذى به في ذلك".

وانتهت المباراة بفوز غولدن ستايت 121-114.

وأضاف كوري "لقد شارك في تسع نهائيات.. إلى جانب كل الانجازات التي حققها".

وأشاد كوري أيضا بنجاح جيمس في الحفاظ على مستواه طوال هذه المدة في الملعب وخارجه وبصفة خاصة خلال توقف البطولات في نهاية كل موسم وما يتطلبه ذلك من جهد ومثابرة.

وسينطلق موسم دوري السلة الأميركي الجديد يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



