سبيرز يصدم ميلووكي بالثلاثيات

وتابع السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش تألقه مع الـ"تريبل دابل" الحادي عشر له هذا الموسم مع فريقه دالاس مافريكس.

ميلز الناشط بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن حرائق غابات كارثية حولت مساحات شاسعة من الأراضي الأسترالية إلى بؤر متفحمة، سجل 6 ثلاثيات لسبيرز محققاً أفضل رصيد شخصي له هذا الموسم (21 نقطة).

وقال ميلز الذي نجح بقلب الطاولة على فريق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، إن مواجهة باكس مرتين في أسبوع واحد، بعد الخسارة أمامه السبت، كانت أمراً جيداً "تشعر بأنك في نسخة مصغرة عن مباريات البلاي أوف (الأدوار الاقصائية)، يمكنك أن تكتشف مكامن القوة والضعف".

لكن حتى قبل التفرغ لمباراة باكس الهامة، قال ميلز الاثنين إنه يبقي عينه "مفتوحة" على الأخبار المقبلة من أستراليا "ما يحصل مروع، هي واحدة من تلك الكوارث وأزمة وطنية يصعب فهمها".

وسجل سبيرز 12 ثلاثية من أصل 20 محاولة في الشوط الأول، معادلاً رقماً قياسياً للنادي بعدد الثلاثيات في شوط واحد. وألحق الخسارة الأولى بباكس منذ سقوطه أمام فيلادلفيا في يوم عيد الميلاد.

كما كانت الخسارة الأولى لباكس هذا الموسم أمام فريق يحمل رصيداً سلبياً بين الفوز والخسارات، لكن ميلووكي احتفظ برصيده المميز مع 32 فوزاً و6 خسارات في صدارة الدوري. في المقابل، رفع سبيرز رصيده إلى 15 فوزاً مقابل 20 خسارة، وهو يقاتل لانتزاع مركز ثامن مؤهل إلى الادوار الاقصائية في المنطقة الغربية.

وكان يانيس، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، أبرز مسجّل في صفوف باكس مع 24 نقطة و12 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

ولدى الفائز الذي سجل 19 ثلاثية في المباراة، سجل أيضاً كل من لاعب الارتكاز لاماركوس أولدريدج والبديل رودي غاي 17 نقطة.

وضرب المرشح لنيل جائزة أفضل لاعب هذا الموسم السلوفيني دونتشيتش بقوة محققاً الـ"تريبل دابل" الحادي عشر هذا الموسم، ليقود دالاس مافريكس إلى الفوز على ضيفه شيكاغو بولز 118-110.

وسجل دونتشيتش البالغ 20 عاماً، 38 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، بينها 21 نقطة في الربع الثالث.

وخسر شيكاغو، الذي سجل له الفنلندي لاوري ماركانن 26 نقطة، مهاجمه وندل كارتر جونيور قبل 8:25 دقائق على نهاية المباراة لإصابة بركبته اليمنى.

وفي أتلانتا، تعملق لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش مسجلا 47 نقطة خلال فوز دنفر ناغتس على أتلانتا هوكس 123-115.

وسجل يوكيتش 16 محاولة من أصل 25، محققاً أفضل رصيد تسجيلي في مسيرته ضمن الدوري، ليتفادى دنفر خسارة ثالثة توالياً بعد سقوطه أمام هيوستن روكتس الثلاثاء وواشنطن ويزاردز السبت.

وفاجأ ويزاردز، صاحب المركز الثاني عشر في المنطقة الشرقية، فريقاً مرموقاً ثانياً بعد إسقاطه بوسطن سلتيكس 99-94. وقدم أيش سميث مباراة كبيرة بتسجيله 27 نقطة بعد نزوله من دكة البدلاء.

اصابة جويل إمبيد

وبرغم تعرضه لإصابة قوية في إصبع يده، تحامل الكاميروني جويل إمبيد على وجعه وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-113.

وسجل إمبيد 18 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما برز زميله جوش ريتشاردسون مع 23 نقطة والأسترالي بن سيمونز مع 17 نقطة و15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

بهدوء قال إمبيد الذي يحوم الشك حول مشاركته في مباراة بوسطن الخميس "شعرت باستسلام إصبعي، اعتقدت أنه تعرض لكسر. خضعت لصور شعاعية ولم يكن هناك أي شيء".

وفي نيو أورليانز، اعتقد لاعبو بيليكانز في الرمق الأخير أن لاعبهم براندون إينغرام تعرض لخطأ من قبل الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز، لكن الحكم تغاضى عن الأمر وخرج جاز فائزاً 128-126. قال إلفين جنتري مدرب بيليكانز "فعلنا كل ما يجب القيام به، أخذنا الكرة توجهنا نحو السلة، لكنهم قرروا أنه ليس خطأ".

وسجل الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 35 نقطة وجو إينغليس 22 نقطة لجاز، خامس المنطقة الغربية الذي حقق انتصاره السادس تواليا. في المقابل، سجل إينغرام 35 نقطة وجاي جاي ريديك 23 ولونزو بول 21 لبيليكانز وصيف القاع في المنطقة الغربية.

وعبر ستيف كير مدرب غولدن ستايت ووريرز، وصيف الموسم الماضي ومتذيل ترتيب المنطقة الغربية راهناً، عن غضبه من التحكيم في الشوط الأول خلال خسارة فريقه أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 98-111. أدى اعتراضه إلى خطأين فنيين سريعين وبالتالي طرده قبل انتهاء الشوط الأول من مباراة سجل فيها كل من دي أرون فوكس وبودي هيلد 21 نقطة لساكرامنتو.