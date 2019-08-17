سان أنتونيو سبيرز يسحب القميص رقم 9 الذي كان يحمله باركر

أعلن نادي سان أنتونيو سبيرز الذي يلعب في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة بأنّه سيسحب القميص رقم 9 الذي كان يحمله نجمه الفرنسي توني باركر بعد اعتزال الأخير اللعبة في حزيران/يونيو الماضي.

وسيُعلق قميص باركر في سقف ملعب "أي تي أند تي سنتر" في 11 تشرين الثاني/نوفمبر خلال المباراة الأولى لسبيرز في مواجهة ممفيس غريزليز في مستهل موسم 2019-2020.

وسيصبح باركر اللاعب العاشر في تاريخ سبيرز الذي يسحب قميصه لينضم إلى بروس بوين (12)، تيم دنكان (21)، شون ايليوت (32)، جورج جرفين (44)، مانو جينوبيلي (20)، افري جونسون (6)، جوني مور (00)، ديفيد روبنسون (50) وجيمس سيلاس (13).

وخاض باركر 18 موسماً في الدوري الأميركي للمحترفين بينها 17 مع سان أنتونيو حيث قاده إلى اللقب أربع مرات واختير أفضل لاعب نهائيات البلاي أوف عام 2007 ليصبح بالتالي أول لاعب أوروبي ينال هذا الشرف.

ويملك باركر الرقم القياسي في عدد التمريرات الحاسمة في تاريخ سبيرز مع 6829 تمريرة.

وخاض باركر ما مجموعه 1254 مباراة في الدوري الأميركي (بينها 1198 مع سان أنتونيو) وسجل معدلاً مقداره 15.5 نقطة، و5.6 تمريرة حاسمة و2.7 متابعات في المباراة الواحدة.

