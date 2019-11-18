ساكرامنتو كينغز يوقف زحف بوسطن سلتيكس

ويدين ساكرامنتو كينغز بفوزه إلى صانع ألعابه بادي هيلد من باهاماس الذي سجل 35 نقطة، وهي أعلى غلة له هذا الموسم، فقاد فريقه إلى وقف الانتصارات العشر المتتالية لبوسطن سلتيكس وألحق به الخسارة الثانية في 12 مباراة حتى الآن.

وكان بوسطن في طريقه الى حسم النتيجة عندما تقدم بفارق نقطة قبل 13 ثانية من نهاية المباراة 99-98، لكن لاعب الارتكاز ريتشاون هولمز حصل على رميتين حرتين سجلهما ليحقق فريقه الفوز الخامس هذا الموسم.

واكتفى كيمبا ووكر الذي عادة ما يتألق في الدقائق الأخيرة لحسم نتيجة المباريات في مصلحة فريقه بوسطن سلتيكس، بتسجيل 15 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة ووقف عاجزا أمام تألق هيلد الذي وضع فريقه في المقدمة 96-95 بسلة ثلاثية قبل دقيقة و52 ثانية من النهاية.

ودخل كينغز المباراة بقوة وحسم الربع الأول بفارق 12 نقطة (30-18)، قلصها الضيوف إلى أربع نقاط في نهاية الشوط الأول (46-50)، ثم حسموا الربع الثالث في مصلحتهم 29-21 ليتقدموا بفارق أربع نقاط (75-71).

واشتدت المنافسة بين الفريقين في الربع الأخير وكانت الكلمة الأخيرة لأصحاب الأرض 29-24.

ورغم الخسارة بقي بوسطن سلتيكس الذي لم يخسر منذ سقوطه في المباراة الأولى أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز قبل نجو شهر، في صدارة المنطقة الشرقية أمام ميامي هيت وميلووكي باكس، لكنه خسر صدارة الدوري لفائدة لوس أنجليس ليكرز الفائز على ضيفه أتلانتا هوكس 122-101.

وفرض "الملك" ليبرون جيمس نفسه نجما للمباراة أمام عيني أسطورة ليكرز كوبي براينت الذي نادرا ما يقرر الذهاب إلى ملعب "ستايبلز سنتر" لمشاهدة فريقه. وسجل جيمس 33 نقطة بينها ست ثلاثيات مع 12 تمريرة حاسمة وسبع متابعات.

وفرض ليكرز أفصليته على أغلب فترات المباراة خصوصا الشوط الأول الذي حسمه بفارق 28 نقطة (69-41) بعدما كسب الربع الأول 36-24 والثاني 33-17.

وكسب الضيوف الربع الثالث بفارق تسع نقاط (36-27)، لكن صاحب الارض حسم الربع الاخير بفارق سلة (26-24)، ليحقق فوزه الحادي عشر في 13 مباراة هذا الموسم ويستعيد صدارة المنطقة الغربية من هيوستن روكتس.

وكان تراي يونغ أفضل مسجل في صفوف الخاسر برصيد 31 نقطة.

وعمق نيو أورليانز بيليكانز جراح غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب ثلاث مرات في الاعوام الخمسة الاخيرة التي بلغ دورها النهائي، عندما تغلب عليه 108-100.

وهي الخسارة الثانية عشرة لغولدن ستايت ووريرز في 14 مباراة هذا الموسم والسابعة على التوالي.

وفي باقي المباريات، فاز أورلاندو ماجيك على واشنطن ويزاردز 125-121، وخسر ممفيس غريزليز أمام دنفر ناغتس 114-131، وكليفلاند كافالييرز أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 95-114.