زيون وليامسون يوافق على تمديد عقده مع بيليكانز

وتشير التقارير الصحفية السبت إلى أن العقد سيستمر لمدة خمسة أعوام.

وتبلغ قيمة الصفقة 193 مليون دولار لكن قد ترتفع إلى 231 مليوناً استناداً الى النتائج التي يحققها اللاعب مع الفريق، بينها أن يتم اختياره في تشكيلة أفضل فريق في الدوري الموسم المقبل أو أفضل لاعب في الدوري أو أفضل مدافع.

وعانى اللاعب الذي كان عام 2019 الخيار الأول في الـ"درافت" المخصص لانتداب لاعبي الجماعات وحتى الثانويات الأميركية والأجانب إلى الدوري، من لعنة الإصابات لكنه أظهر لحظات من التألق في مستهل مشواره في "أن بي ايه" حيث بلغ معدله 25.7 نقطة مع 7 متابعات و3.2 تمريرة حاسمة في 85 مباراة منذ موسم 2019-2020.

وتعرض وليامسون لإصابة في الركبة خلال موسمه الأول في الدوري ما تسبب بتأخر بدايته في "أن بي ايه" حتى كانون الثاني/يناير 2020.

ويحتفل وليامسون بميلاده الثاني والعشرين الأربعاء، أي في اليوم الأول لفتح باب توقيع العقود لموسم 2022-2023.

دورانت يطلب الرحيل عن نتس

وكل ما يصدر منذ فترة وحتى بدء التوقيع رسمياً على العقود اعتباراً من الأربعاء، لم يأخذ الطابع الرسمي لكنه صدر عن وكلاء اللاعبين أو عن تقارير إعلامية واسعة الاطلاع من دون أن تتمكن الأندية من تأكيد الصفقات، بينها بروكلين نتس الذي تلقى طلباً من نجمه كيفن دورانت من أجل إدخاله في عملية تبادل وفق وسائل الإعلام المحلية.

وأوضحت "إي إس بي إن"، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين مع غولدن ستايت ووريرز وأفضل لاعب في الدوري في 2014 بألوان أوكلاهوما سيتي ثاندر، يرغب في الانتقال إلى صفوف فينيكس صنز أو ميامي هيت.

وأضافت أن نتس يهدف إلى الحصول على أفضل صفقة ممكنة من النجم الذي كان مدد عقده عام 2021 لمدة أربع سنوات مقابل 198 مليون دولار.

وقرر دورانت السبت أن يتحدث للمرة الأولى منذ الكشف عن رغبته بالرحيل، لكن ما كتبه على تويتر كان غامضاً حيث قال "الأشخاص المتواجدون معي في الصالة الرياضية يعرفون فحوى الأمر، ويعرفونني".

وتابع "إذا لم تكونوا معي هناك، فاسألوا من حولي".

